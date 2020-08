La saison 4 de la série star de Netflix « Elite » reportée, un comédien a attrapé le Coronavirus ! Découvrez qui !

Déception pour tous les fans de la série Elite

Selon des médias locaux, le tournage de la quatrième saison de la série phare de Netflix a dû être interrompue en urgence. En effet, l’un de ses acteurs a été testé positif au Covid-19. Le tournage de la quatrième saison de la série Espagnole a débuté ce lundi. Ce fut le deuxième jour de tournage lorsque l’incident a été détecté. Des contrôles seront aussi faits sur les autres membres du casting ainsi que sur toute l’équipe de tournage.

Des tests ainsi que des enquêtes périodiques ont permis de détecter ce cas à temps. Selon Formula TV, les règles de sécurité instaurées dans toutes les productions ont permis d’agir avec efficacité. Pour l’heure, la date de la reprise du tournage n’a pas encore été décidée. Tout dépendra du résultat des tests. Les personnes qui seront positives seront mises en quatorzaine.

Les fans de la série Elite sont bouleversés. Tous attendaient cette saison 4 avec impatience, mais tout cela prime sur la santé. En souhaitant que cet incident ne soit qu’un cas isolé, ils devront prendre leur mal en patience et espérer que tous les acteurs ainsi que le staff se portent tous bien.

Un petit rappel sur cette histoire qui a captivé beaucoup de monde

Rappelons un peu l’histoire de cette série qui a captivé tant de monde. C’est une série Espagnole diffusée sur Netflix depuis le 5 Octobre 2018. Jusqu’à maintenant, ce programme compte 3 saisons avec 8 épisodes chacune. La première saison relate l’histoire de trois jeunes de la classe ouvrière qui intègrent une grande école, Las Encinas, après l’effondrement de leur lycée. La différence de classe sociale ainsi que l’affrontement quotidien des personnages entraînent l’homicide d’une étudiante.

Le deuxième opus se base sur la disparition d’un des élèves précédemment arrivés dans cette école de renom, réservé à l’élite espagnole. On y voit aussi l’arrivée de nouveaux élèves qui vont venir bouleverser le petit train-train quotidien des anciens protagonistes. Dans cette deuxième saison, les producteurs reprennent quelques clichés de ce qui font le succès des séries pour adolescents. On y voit beaucoup de fêtes, des conspirations, de la drogue, de la dépression etc.

Pour la troisième saison, le meurtrier est enfin révélé. La vie de tous les personnages sont alors sens dessus dessous. Les couples se mélangent, des vies sont brisées… Il y a aussi un nouveau meurtre. Le coupable de l’intrigue principale de la première saison se fait assassiner. C’est après cette tragédie que tous les personnages de la série décident de montrer leur solidarité afin d’induire la police en erreur et protéger le vrai meurtrier.

Pour la saison 4, les producteurs de la série ont décidé de changer radicalement de script. En effet, il y aura une nouvelle intrigue et le casting sera aussi renouvelé. Leur but principal est de complètement réinventer la série. On annonce l’arrivée d’un étudiant transgenre au lycée Las Encinas. On peut dire que ce « renouveau » est un pari assez risqué car cette série fait partie des tops de Netflix.

A part le crime, on y retrouve aussi de la romance, de la complicité et tous les ingrédients qui en font une histoire passionnante. Malgré le succès de cette série « Elite », on ne peut s’empêcher de constater qu’il y a une petite ressemblance dans la vie des personnages dans les séries « Pretty Little Liars » et « Gossip Girl ».