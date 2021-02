La sardine, vous sous-estimez sans doute son potentiel par rapport à votre santé !

Vous savez déjà que le poisson est bénéfique pour votre santé, mais il n’est pas consommé assez régulièrement. De ce fait, à la place de la viande rouge dont une consommation excessive pourrait être contre-productive pour votre organisme, il peut être judicieux de préparer des sardines. Ces dernières sont compatibles avec de nombreuses recettes que vous soyez un adepte des farces, de la plancha ou encore du barbecue, et même du four. Vous aurez tous les bienfaits et ils sont dans la plupart des cas sous-estimés. Nous vous proposons alors tous les arguments qui vous pousseront peut-être à consommer des sardines un peu plus souvent.

Le Top 3 des avantages de la sardine

C’est un petit poisson que vous pouvez trouver au rayon frais de votre commerce ou chez un poissonnier. Bien sûr, la préparation entraîne souvent une odeur assez désagréable dans toute la maison, mais vous pouvez les acheter déjà cuites afin de les consommer rapidement sans ces problématiques. Il est toutefois nettement meilleur de les préparer soi-même notamment pour connaître la provenance de tous les ingrédients.

La sardine doit être consommée puisqu’elle vous permet de lutter contre la fatigue et même l’anémie grâce à 1.67 mg de fer pour 100 mg de produit. Ce petit poisson bleu peut optimiser vos fonctions cérébrales, il est notamment riche en oméga 3. Cette petite sardine est aussi une source de calcium à ne pas négliger avec près de 400 mg pour 100 grammes de produit.

Pour profiter de ce troisième avantage, il est conseillé de ne pas supprimer la peau puisqu’elle est aussi bénéfique pour votre santé. Les arêtes sont aussi intéressantes que ce soit pour vos os et vos dents puisqu’elles vous apportent une bonne quantité de calcium. À titre de comparaison, elle est aussi efficace que le lait qui est largement renommé pour ses apports en calcium.

De plus, vous pourrez optimiser vos facultés cérébrales notamment en vous concentrant plus aisément. Les connexions au niveau de votre cerveau se feront beaucoup plus facilement grâce à ces acides gras. D’autres avantages sont également connus pour cette sardine puisqu’elle favorise par exemple la croissance des muscles et elle a un effet protecteur pour votre coeur.

Comment préparer une sardine ?

Même si vous n’êtes pas un chef, il est possible de préparer très facilement les sardines puisque vous devez seulement enlever l’intérieur et la tête. Cette dernière ne doit pas être mangée, mais le reste de ce poisson bleu peut être dégusté. Il faut par contre qu’il soit bien grillé, c’est pour cette raison que la plancha et le barbecue sont largement privilégiés. Vous avez de nombreuses recettes sur Internet qui pourront vous aider à préparer de délicieux repas, mais la meilleure solution consiste à bien les griller. Vous pouvez même les plonger dans une panure avec de la farine, des restes de biscottes et un oeuf pour avoir un côté croustillant sympathique.

Quelques herbes aromatiques et un jus de citron seront amplement suffisants pour profiter de tous les bienfaits cités au sein de cet article. Par contre, vous pouvez aussi préparer des sardines avec de l’huile d’olive, mais les apports caloriques seront alors plus conséquents. D’autres ont tendance à les faire cuire afin de les découper en morceaux dans le but de les ajouter dans des salades fraîches et composées. Les sardines seront également les meilleures amies des pâtes fraîches que vous préparez avec une noisette de beurre par exemple.

N’hésitez pas à demander des conseils à votre poissonnier, il aura sans doute des idées pour vos prochaines recettes.