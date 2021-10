La sénatrice Mélanie Vogel fait son comming out et affirme sa sexualité, pourquoi a-t-elle choisi de le faire maintenant ?

Cette fois, c’est Mélanie Vogel qui est en lice. Pas facile, mais elle a su s’imposer brillamment lors des élections sénatoriales des Français de l’étranger en septembre dernier. La jeune femme est apparemment lesbienne. Elle fait son comming out sans crainte. Elle profite de l’occasion pour s’expliquer brièvement sur ses raisons de dévoiler son orientation sexuelle au grand public.

Mélanie Vogel est une lesbienne

Mélanie Vogel est le tout nouveau visage qui a émergé en politique le 26 septembre 2021. Membre d’Europe Ecologie les Verts, elle a été élue en tant que sénatrice représenteante des Français à l’étranger. Un exploit que la jeune femme n’a pas hésité à célébrer avec sa compagne.

En effet, cette dernière est aussi une femme politique mais allemande. Il s’agit de Terry Reintke. La jeune femme n’a pas hésité à poster une image sur Instagram. En légende, y était inscrite une phrase très romantique « Je t’aime, Madame, la sénatrice ». Un mot qui a naturellement touché sa tendre compagne.

Les causes de son comming out

Mélanie Vogel est bien consciente de ses responsabilités à son nouveau poste. Elle sait également qu’au sein du Sénat, elle doit véritablement se battre pour faire passer ses messages de même que ses actions. Et ce, puisqu’il s’agit d’une institution où la moyenne d’âge est élevée et le conservatisme puissant. Militant dans ce sens, elle décide d’afficher ouvertement son orientation sexuelle et en explique-les raisons.

En outre, face à la question de son comming out dévoilé publiquement, la jeune femme explique que c’est pour servir de modèle. Elle déclare « Je le fais maintenant parce que je sais que ça compte pour beaucoup de gens ». Elle poursuit en affirmant que ces personnes seraient ravies de voir des gens avec lesquels ils peuvent s’identifier, accéder au pouvoir.

La jeune femme de 36 ans précise toutefois qu’elle ne prétend pas représenter toute seule la diversité française au Sénat. Elle ajoute « Mais dans ce contexte-là, c’est un fait politique que j’ai été élu ».

La nouvelle sénatrice confie également qu’elle ne demande pas pour autant à qui que ce soit de représenter son orientation sexuelle. Elle poursuit « Mais moi, j’ai choisi de le faire ». C’est une question de volonté visiblement.

Mélanie Vogel, son parcours professionnel

Mélanie Vogel est une femme politique française lesbienne. Elle s’installe à Paris au début des années 2010. La jeune femme devient par la suite la coordinatrice de projet au sein de la Maison de l’Europe.

Hormis ça, elle dirige également la campagne des écologistes pendant les élections européennes de 2014. Et ce, avant de commencer à travailler en tant qu’attachée parlementaire. Sans occulter son rôle de conseillère politique du groupe Verts/ALE pour les affaires constitutionnelles.

Mélanie Vogel réside donc à Bruxelles. Elle est ensuite élue à la direction du Parti vert européen en novembre 2019. Un long chemin parcouru, avant d’être élue sénatrice.