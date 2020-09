La Star Academy devrait faire son grand retour sur le petit écran en 2021 ! Les fans sont ravis !

La Star Academy : une émission culte qui a marqué les esprits

« Laissez-moi danser… ! » Jeunes et moins jeunes entonnaient cette chanson à tue-tête lors de la 4ème saison de la Star Academy. Cette émission culte a donné naissance à de grandes stars des musiques telles que Jenifer, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé, sans oublier la légende Grégory Lemarchal.

Les anciens adeptes de cette émission culte des années 2000 seront ravis de savoir que la Star Academy fera bientôt son grand retour sur le petit écran. En effet, il se trame que EndemolShine, la production de l’émission travaillerait à une toute nouvelle mouture, 7 ans après l’arrêt définitif du concept.

Durant les 4 mois de confinement, les plus nostalgiques ont pu jouir des diffusions en ligne sur YouTube de toutes les « primes » des différentes saisons de la Star Academy. Le biopic fut diffusé le 7 septembre dernier sur TF1. Cette émission culte – en plus d’avoir dévoilé de nombreux talents absolument uniques – a également marqué les esprits de tous les Français, petits et grands.

Il faut dire que la Star Academy est née d’un concept absolument unique : il s’agit d’un mix entre télé-crochet et téléréalité. Le programme est devenu l’une des émissions TV cultes de toute l’histoire de la télévision française. Bien que NRJ12 en ait arrêté la production en 2013, il semblerait que l’histoire ne soit pas totalement terminée.

Star Academy : Une histoire à suivre de près…

La production a récemment replongé les téléspectateurs dans la nostalgie suite à de nombreuses diffusions en ligne sur YouTube des saisons passées. Toutefois, ce qui a réellement fait le buzz, c’est la vidéo regroupant les images de toutes les saisons de la Star Academy confondues. « To be continued », telle est la légende que nous pouvons lire sous cette vidéo Twitter virale.

Si l’histoire de Star Academy est à suivre, c’est bien parce qu’elle est loin d’être terminée. En effet, Endemol Shine, la société de production de l’émission serait en train de cogiter pour offrir un retour en force aux téléspectateurs déjà impatients. Selon les informations découlant de sources sûres, cette société de production travaillerait avec diverses chaînes télévisées. Elle repenserait plusieurs versions de l’émission pour la développer et la faire revivre.

« Nous travaillons sur différents programmes autour d’une Star Ac nouvelle génération. L’année prochaine, c’est l’anniversaire des 20 ans, ça se fête. Je suis persuadé qu’un jour, l’émission reviendra, car elle fonctionne par cycle. Il y aurait toujours ce côté apprentissage et aussi de grands primes avec des lives. » A récemment déclaré Vincent Panozzo, le directeur des programmes de la création et du développement du groupe Endemol Shine. Ce dernier ajoute qu’il est urgent de relancer la Star Académy.

La toute première diffusion de la Star Academy sur TF1 était le 20 octobre 2001. Endemol Shine travaille actuellement sur un documentaire inédit pour fêter les 20 ans de l’émission. Bien évidemment, l’évènement accueillera la participation des anciens académiciens les plus populaires. Pourquoi je vis, le biopic sur la vie de Grégory Lemarchal a fait sensation et les réactions des téléspectateurs ne se sont pas fait attendre, si bien que les internautes réclament le retour rapide du télé-crochet présenté par Matthieu Delormeau et Tonya Kinzinger.

La question qui se pose à présent est de savoir si le retour de la Star Academy ne sera que le temps d’une soirée d’anniversaire en 2021, ou si cela concerne une saison complète. Cette émission va-t-elle revenir pour durer ? Le journaliste et animateur Nikos Aliagas semble ravi à la perspective de vivre cette aventure ainsi que de raconter les parcours incroyables. Il ajoute que selon lui la Star’ Ac est réellement la plus belle des écoles. La mission de la production consiste à concrétiser cet ambitieux projet.