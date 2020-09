La Star Academy et la victoire de Grégory Lemarchal truquées ? Les étonnantes révélations de Mathieu Johann !

View this post on Instagram

L’album est sorti. Je reçois des dizaines et des dizaines de messages. Comme mes amis, je suis très touché. Vraiment très touché. Ce disque c’est notre histoire, à vous et à nous. Vous nous renversez le cœur et lui doit sacrément être fier de tout ça. À vous de faire de ce projet un grand succès. Pour que l’ @associationgregorylemarchal remporte un maximum d’argent et qu’elle puisse aller au bout de nos rêves : vaincre la muco. Merci mes amis de la Star Ac 4 pour votre confiance, à @williamrousseau qui a été éblouissant, merci à la famille Lemarchal que j’aime fort, merci Hervé et Isabelle de Sterne (il y a encore des gens qui ont des c****** dans ce métier) et … merci maman pour les économies laissées à ton départ. Même tout là-haut tu fais le bien. ❤️@restonsamis