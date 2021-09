La tendance confort wear : les modes phares à s’offrir chez Massimo Dutti pour ce spécial automne

On ne l’aurait sans doute jamais cru, mais la mode n’est pas uniquement destinée aux paillettes et aux escarpins. Les créateurs comme Massimo Dutti, brisent toutes les règles et redéfinissent les codes avec le Confort Wear. Cette nouvelle tendance vise le bien-être, le confort, la liberté de choisir des pièces simples, ainsi que la chaleur d’un pull large en plein automne. On l’a rêvé et Massimo Dutti nous permet de se sentir dans la rue comme chez soi, tout en restant chic.

Stylé et confortable

S’habiller confortablement et de façon détendue n’est du tout pas synonyme de laisser-aller. Il faut en effet adopter un style vestimentaire et un état d’esprit plus libre. Inspirer de la routine de la vie et des couleurs de l’automne, le Confort Wear est un style controversé qui se porte à tous les âges si l’on sait comment l’accessoiriser et choisir ses matières. Tout aussi confortable que le sport wear, mais plus tendance, il s’agit de mettre en valeur des vêtements amples et confortables.

Le plus curieux, c’est de constater que ce vêtement n’est pas uniquement adopté pour sortir et aller travailler, mais qu’en télétravail et en vidéo-conférence à la maison celui-ci est adopté. Il permet en effet de s’imposer une discipline de vie tout en étant en mode cocooning dans nos différentes activités.

La tendance du Confort Wear met en avant certaines matières, couleurs et accessoires. Les pièces de tissus doivent en effet être chaleureuses et emmitouflant, les tissus souples avec des coupes fluides, et les pantalons avec des coupes droites et longues. Une harmonie sera créée sur du ton sur ton, avec des couleurs froides et neutres tels que le beige, le kaki, le vert militaire, etc. Ce style se marie également avec des bottines ou des chaussures de sport avec de grandes écharpes pour finaliser votre style. Maintenant, que vous savez les vêtements à acheter, Massimo Duti vous montre comment les assortir.

Savoir créer du style

Suivre la tendance n’est pas compliqué, mais se créer son propre style tendance en suivant la mode peut s’avérer être un véritable casse-tête. Il est temps de faire du shopping et d’affirmer son style en mode Confort Wear et, avec l’automne, Massimo Dutti l’a compris, c’est le moment idéal. Cette saison est, en effet propice pour sortir vos gros mentaux à laine, vos blouses bohèmes et vos doudounes emmaillotant.

Vous pourrez les agencer avec des tons couleurs crème en vous inspirant de la collection automne-hiver Women& Men Limited Edition de Massimo Dutti. Il joue en effet avec les matières ente coupe droite d’un pantalon assortie d’un manteau lainé, d’une robe longue fluide mise en valeur par une cape en cachemire et, de gros pulls ou cardigans en laine épaisse ou en coton. Tout est mis en œuvre pour vous fournir du confort et vous aider à rester tendance tout l’hiver.

Le froid ne sera donc pas une excuse pour tomber dans un laisser-aller. Entre robe longue en cuir nappa ou bordeaux, le manteau doudou, le gilet loose, La peau lainée, la veste longue sans manches double face, etc. Vous pourrez même vous offrir un cadeau de Noël spécial dans la collection spéciale de Massimo Dutti.