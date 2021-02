La tendance des carreaux prend de l’ampleur, voici les meilleurs looks à adopter

Ils s’invitent dans tous les looks et plusieurs produits sont clairement incontournables pour ce début d’année. Que ce soit pour les hommes avec des costumes ou encore les femmes avec des pantalons et des robes, vous ne serez pas déçu par cette tendance qui prend de l’ampleur. Si vous n’aimez pas le total look avec des carreaux, vous pouvez tout de même adopter une seule pièce afin de mettre en avant votre style vestimentaire.

Quelles sont les pièces incontournables avec des carreaux ?

La mode 2021 est très spécifique, car elle diffère grandement de l’année 2020. Vous avez les pièces vintage qui reviennent en force sur le devant de la scène, les femmes optent massivement pour des vêtements élégants qui sont associés à des tenues décontractées et les motifs s’invitent aussi à la fête. Ils apportent un peu de pep’s à toutes les tenues alors que le moral peut être en berne à cause de la situation sanitaire. Au lieu de miser pour les classiques pois, les rayures ou les vêtements colorés, vous pouvez porter des carreaux.

Le tailleur avec des carreaux est clairement incontournable, vous pouvez l’associer à un t-shirt clair, des bottines, des boots ou encore des escarpins pour une version évasée .

. Si vous n’aimez pas le total look, choisissez soit une veste, une surchemise ou un pantalon avec des carreaux.

Pour le bas, vous avez le choix entre les jeans, les pantalons de tailleur, les jupes, mais également les joggings.

Plusieurs couleurs se dévoilent pour cet hiver 2021, mais c’est bien le marron qui semble avoir la cote au même titre que le rouge ou le bordeaux.

Les styles proposés sur Internet sont assez osés, et même colorés, voire XXL. Certaines femmes n’hésitent pas à porter une veste à carreaux qui est bleue et blanche avec des souliers marron et un pantalon à carreaux avec un dégradé de vert. Bien sûr, si vous gardez la tendance des carreaux, vous pourrez miser sur un look un peu plus sobre grâce à des teintes qui vous ressemblent un peu plus.

Vous pouvez aussi associer plusieurs tendances qui ont clairement la cote en 2021 à savoir le marron, les carreaux et les coupes baggy ou évasées. Bien sûr, les vidéos sur YouTube vantent clairement les avantages de ces styles révolutionnaires.

Mon look avec des carreaux que j’aime !

Comme vous le savez, la crise sanitaire est clairement au rendez-vous, le moral est en berne et les actualités sont rythmées par les restrictions et la Covid-19. Vous pouvez donc booster votre humeur grâce à votre tenue vestimentaire, cela vous permet aussi d’ajouter un peu de pep’s dans votre journée. Je vous conseille donc un pantalon avec des carreaux qui peut être rouge ou bordeaux, le choix dépend de vos préférences. Il est aussi possible de choisir un jean avec une coupe Boyfriend qui est largement prisée en 2021.

Pour les chaussures, optez pour des bottines foncées, elles doivent être noires pour que le pantalon soit mis en avant. Accordez le tout avec un pull foncé ou un t-shirt avec un col V blanc. Vous sublimez l’ensemble avec un blouson en cuir comme le perfecto et vous pourrez aussi porter un foulard avec des carreaux qui vient rappeler bien sûr le pantalon. C’est le look tendance du moment et vous pourrez même retrousser le bas de votre jean.

Pour cela, il suffit de passer le côté pour avoir un diamètre plus faible, cela permet aussi de resserrer le pantalon en bas pour sublimer la chaussure. Il est aussi possible de le mettre par dessus cette dernière.