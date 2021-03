Découvrez la tendance mode de l’upcycling avec ces 5 marques vraiment incroyables et dans une démarche écologique

De nos jours, il est très important de faire des choix en cohérence avec ses propres convictions, et les jeunes en particulier l’ont bien compris. Il faut dire que ces derniers ont parfois des idées assez claires et précises sur ce qu’ils souhaitent faire, et cela passe par toutes sortes de moyens. Personne n’aurait pu penser en effet que la planète allait se porter aussi mal il y a de cela plusieurs dizaines d’années, et aujourd’hui c’est une tendance que personne n’aurait pu imaginer par le passé qui fait de plus en plus parler d’elle.

Par le passé, on avait d’ores et déjà pu entendre parler de certaines tendances assez proches comme la layering qui consiste à associer certains vêtements ensemble. On peut notamment parler du fait d’acheter des vêtements de plus grande taille avec les fameux vêtements “oversized”. Mais ce n’est pas toujours possible pour tout le monde, et il se trouve que certaines marques ont pu réussir à se spécialiser et trouver une nouvelle méthode révolutionnaire qui permet à tout le monde de porter des vêtements de mode et qui sont bons pour la planète.

En quoi consiste l’upcycling concrètement ?

Si vous vous demandez d’abord en quoi consiste l’upcycling, et bien en réalité sachez que derrière ce terme anglophone, il se trouve que cela est très simple à expliquer. Comme vous allez le voir, il se trouve que c’est une méthode que nos grands parents ont d’ores et déjà utilisé par le passé mais d’une façon beaucoup plus artisanale.

Concrètement, il s’agit de recréer des vêtements avec d’autres qui existent déjà, ou encore avec des tissus anciens. En effet, cela permet de simplement faire de la couture avec de vieux vêtements et des tissus, tout en étant dans la tendance ! Et si cela vous intéresse, et bien sachez que certaines marques se sont spécialisées dans cette tendance unique en son genre…

Quelles sont les meilleures marques qui font de l’upcycling aujourd’hui ?

Si cette grande tendance vous intéresse, alors vous allez adorer ces différentes marques qui font déjà un carton chez les amateurs de l’upcycling. Vous risquez d’être surpris, car les prix ne sont pas forcément très onéreux !

Marine Serre

Cette grande marque française ne laissera personne indifférent, elle a notamment été lauréate du prix LVMH il y a quelques années maintenant en 2017. Sur les vêtements récents, on retrouve d’ailleurs un croissant de lune qui a fait tout le succès de la marque.

Bode

La marque Bode vous propose des vêtements assez incroyables, on a même pu la voir lors de la dernière Fashion Week à Paris ! Sa spécialité ? Les vêtements matelassés qui sont ainsi assez chauds pour cet hiver…

Readymade

Si cette marque est très populaire chez les personnes qui adorent la mode, ce n’est pas un hasard ! D’ailleurs, même certains magazines comme Hypebeast ou High Snobiety lui ont accordé une certaine importance qui n’est pas anodine, tout comme les plus grandes marques dans le streetwear comme par exemple Nike aux Etats-Unis ou Bape au Japon. Un paradoxe assez étonnant qui va permettre à ces grandes marques de revoir leurs procédés de fabrication…