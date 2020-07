La terre et le sang sur Netflix : le nouveau film au scénario choc !

La terre et le sang, co-écrit et réalisé par Julien Leclercq, témoigne donc d’un savoir-faire indéniable pour proposer aux amateurs du genre un thriller puissant et impeccablement interprété par plusieurs acteurs talentueux, comme Sami Bouajila. Julien Leclercq, qui a déjà réalisé plusieurs films – Chrysalis (2007), L’Assaut (2011), Gibraltar (2013), Braqueurs (2016) et Lukas (2018)-, signe ici un thriller d’exception, aussi âpre que violent, qui plonge le spectateur dans un enfer urbain intenable, bien que le scénario se déroule dans une petite ville de la campagne française…

Le casting de La terre et le sang, thriller qui sera exclusivement disponible en streaming sur Netflix dès le 17 avril, est particulièrement réussi avec, entre autres, Sami Bouajila, Carole Weyers, Eriq Ebouaney, Sofia Lesaffre, Samy Seghir et Eric Kabongo.

La terre et le sang, un thriller haletant, proposé en streaming sur Netflix dès le 17 avril 2020

L’histoire de La terre et le sang se concentre sur Saïd, gérant d’une petite scierie qui se trouve perdue au fond des bois. Le patron, qui n’embauche que des anciens détenus dans le but de les réinsérer, souhaite assurer un avenir à sa fille Sarah, âgée de 18 ans, décide alors de vendre son entreprise. Il ignore cependant bien des choses sur l’un de ses apprentis actuels, qui piégé par son propre frère n’a d’autres choix que de dissimuler une importante quantité de cocaïne au sein même de la scierie.

C’est alors que débarque aux alentours de la petite scierie le gang à qui la drogue a été volée ; Saïd comprend rapidement qu’il va devoir se débrouiller seul face à des caïds particulièrement déterminés et très bien armés. Si ces derniers ont l’avantage d’être plus nombreux, Saïd, pour sa part, connaît comme personne les recoins de sa petite scierie. Le papa de Sarah n’hésitera pas à rendre coup sur coup pour protéger sa fille, transformant alors son entreprise tranquille en véritable camp retranché. Alors que les cadavres s’accumulent, la soif de revanche amène Saïd à se surpasser…

Scénario : Jérémie Guez et Julien Leclercq

Réalisé par Julien Leclercq

Produit par Julien Madon

Acteurs : Carole Weyers, Sami Bouajila, Eriq Ebouaney, Sofia Lesaffre, Samy Seghir, Eric Kabongo

Directeur de la photographie : Brecht Goyvaerts

Montage : Benjamin Courtines

Production : Labyrinthe Films, UMedia

Distributeur : Netflix (France)

Biographie express de Sami Bouajila

Naissance : le 12 mai 1966 à La Tronche dans l’Isère.

Sami Bouajila a grandi à Échirolles, dans la banlieue sud de Grenoble. Il s’est formé au conservatoire de Grenoble, puis à l’École de la Comédie de Saint-Étienne.

1995 : se fait connaître de la profession en jouant dans le film Bye-Bye de Karim Dridi.

2000 : joue dans le film Drôle de Félix, puis se fait un nom grâce à plusieurs collaborations avec Abdellatif Kechiche et Michel Blanc.

2006 : l’acteur est révélé grâce au succès du film Indigènes, pour lequel il reçoit le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes.

2008 : reçoit le César du meilleur second rôle masculin pour Les Témoins, d’André Téchiné.

2011 : interprète le rôle d’Omar Raddad dans Omar m’a tuer, réalisé par Roschdy Zem.

2019 : reçoit le prix du meilleur acteur de la section Horrizonti du 76e Festival de Venise.

Compte Instagram : @samibouajilaofficiel

