La troisième vague de Covid, quelles en sont les causes 

Le 24 janvier 2020, la France enregistre officiellement ses trois premiers cas liés au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), agent causal de la maladie à coronavirus 19 (COVID-19). Le nombre de cas signalés va exploser dépassant rapidement la barre des 100 000 infectés. Le 17 octobre 2020, les autorités françaises déclarent l’état d’urgence et mettent en place des procédures de quarantaine.

Ces mesures de riposte entraîneront une amélioration des chiffres. Le répit est de courte durée puisqu’une deuxième vague plus meurtrière que la première va s’installer poussant la France à un re-confinement total. Longtemps annoncée, la troisième vague de Covid que connaît aujourd’hui le pays est due à la combinaison de plusieurs facteurs dont le non-respect des mesures de précaution sanitaires.

La mutation du virus

La mutation du virus ne surprend pas les chercheurs qui avaient prévenu de son évolution durant des mois. En effet, les études sur la génétique du virus et la pathogenèse de la COVID-19 menées par les instituts de recherche avaient démontré une capacité du virus à s’adapter et à se transformer. La Covid a montré plusieurs variantes au cours de son évolution.

Au fur et à mesure qu’ils apparaissent, certaines s’estompent. Il existe aujourd’hui quatre variantes inquiétantes de la Covid-19 présentes en France à savoir : Alpha, Bêta, Delta et Gamma ; mais seulement trois d’entre elles circulent à moindre mesure sur le territoire français.

La variante delta par contre est la plus répandue et la plus virulente avec un taux de transmissibilité plus élevé. Les inquiétudes ne cessent de s’accroître quant aux conséquences de l’arrivée de la variante après un confinement à mainte reprise prolongé et qui s’est finalement terminé le 30 juin 2021.

Des politiques inefficaces

Alors qu’il y avait un début de propagation et que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alertait sur une probable catastrophe sanitaire, le gouvernement français a négligé la menace avant d’élaborer un plan de riposte. Il y a d’abord eu des campagnes de sensibilisation qui n’ont visiblement pas fonctionné puis des confinements à cause d’une flambée du nombre de cas.

Les mesures prises par le gouvernement Macron ne sont pas sans impact sur l’économie, puisque les commerces sont fermés ainsi que les cinémas ou les salles de théâtres. L’improvisation des mesures a donc eu plus un impact négatif que positif.

Face à une recrudescence des cas, le gouvernement a pris des décisions en tenant compte des revers essuyés et a décidé de l’instauration du « Pass sanitaire ».

Désormais, l’accès à certains lieux de regroupements comme les restaurants, les cinémas et autres est soumis à la présentation d’un Pass sanitaire. Ces mesures ne sont pas toujours accueillies favorablement par la population française.

La négligence des mesures sanitaires par le public

Les mesures du gouvernement français ont été mal perçues par les habitants. Le confinement l’une de ces mesures a été boudée, parce que jugé « trop sévère » à cause de son impact négatif sur l’économie. Malgré l’aide financière apportée par le gouvernement, la population est mécontente.

Dès le déconfinement, le constat fut amer, beaucoup de français lassés d’être enfermés ont repris leurs habitudes. Ceci, en ne respectant pas toujours les mesures barrières.

A cela s’ajoute, la réticence des Français à se faire vacciner alors que le nombre de patients hospitalisés ne cesse de croître. La vaccination est pourtant la condition la plus légère parmi celles exigées pour obtenir le « pass sanitaire ». À moins d’une prise de conscience de tous, la Covid continuera de faire des victimes. Une quatrième vague est déjà annoncée par certains scientifiques.