La « zoom fatigue » : découvrez cette tendance qui concerne des millions de français et comment vous pouvez la dépasser !

Cela fait maintenant plus d’un an que nous vivons une période complètement bouleversante pour des millions de travailleurs dans le monde, c’est le moins que l’on puisse dire. Il se trouve que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux des centaines de commentaires en France et partout dans le monde pour pouvoir se plaindre de la fatigue.

Il faut dire que les téléconférences n’ont pas arrêté d’affluer pendant ces derniers mois, c’est le moins que l’on puisse dire ! Personne n’aurait pu penser que le système de visioconférence Zoom allait pouvoir d’ailleurs connaître un succès aussi grandissant, et cela a été très surprenant de voir que l’on pouvait voir en effet de plus en plus de personnes utiliser ce système qui n’était pas très populaire il y a un peu plus d’un an alors que le grand public utilisait d’autres solutions alternatives comme par exemple Google Meet qui reste tout de même encore aujourd’hui très pratique dans certaines entreprises qui l’utilisent.

Les logiciels comme Zoom sont très pratiques pour faire des visioconférences

Avec ces systèmes, il n’est désormais plus du tout nécessaire de se déplacer pour pouvoir faire des réunions d’une ou de plusieurs heures. Tout se fait simplement en ligne et on peut dire très clairement que cela n’a jamais été aussi simple de prendre des décisions à distance.

C’est aussi une bonne occasion pour faire des économies de déplacement, avec des voitures que l’on a pu voir de moins en moins dans certaines régions en France.

Mais comme vous devriez vous en douter, il se trouve que les réunions avec le logiciel Zoom ou d’autres systèmes de visioconférence n’ont pas que des avantages, bien au contraire… Ce sont des études récentes qui ont pu mettre en avant un problème de fatigue lié aux différentes réunions à distance, que l’on peut faire via le logiciel Zoom ou via d’autres solutions comme par exemple Microsoft Teams.

Appelé « Zoom fatigue », il se trouve qu’il est toutefois bel et bien possible de trouver des solutions à ce fléau qui concerne des millions de personnes tout autour de la planète désormais.

Comment pouvez-vous lutter contre le phénomène du « Zoom fatigue » qui fait de plus en plus de ravages ?

Si comme de nombreux français, vous avez pu constater que vous êtes beaucoup plus fatigué avec le télétravail et que vous faites beaucoup de réunions à distance, alors ne vous posez plus aucune question : vous êtes sans aucun doute victime de la fameuse « Zoom fatigue » qui pourrait également vous provoquer quelques migraines.

Mais heureusement, il se trouve qu’il existe des solutions et vous allez donc pouvoir facilement remédier à ce gros problème qui n’est clairement pas isolé. Voici les différents conseils que vous devriez suivre :