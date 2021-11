Lââm est inconsolable, la chanteuse a perdu son mari !

Carnet noir en France ! Lââm a perdu son cher et tendre époux. Il s’agit du DJ Robert Suber. La chanteuse est au plus mal. Elle a fait l’annonce sur son compte Instagram le 2 novembre 2021. Tous ses abonnés ainsi que ces proches partagent son immense chagrin.

View this post on Instagram A post shared by Laam Officiel (@laamofficiel)

Lââm endeuillée

Lââm et Rober Suber se sont mariés depuis 1996. Ils avaient principalement fait le choix de ne pas enfanter. Malheureusement, une tragédie est survenue dans la vie de la chanteuse. Celle-ci a perdu son compagnon. Une annonce qu’elle a tout de même tenue a partagé avec ses abonnés le mardi 2 novembre 2021. C’est une terrible nouvelle qui en a affecté plus d’un.

En effet, la femme de 50 ans a posté une photo d’elle et de son compagnon sur son compte Instagram. En légende de cette dernière, celle qui est tout abattue et qui se retrouve dans une profonde tristesse s’est exprimée. Elle a écrit : « My Husband forever. Mon mari pour toujours, RIP Suber my love ». De quoi alerter ses fans sur la situation difficile qu’elle vit actuellement.

Il faudrait notifier que les internautes ne sont pas restés indifférents face à la nouvelle. Il en est de même pour les nombreux amis de la chanteuse. Ils se sont tous empressés de lui témoigner des marques d’affection. Quoi de mieux pour lui démontrer qu’elle n’est pas seule. « Là, pour toi, n’hésite pas n’importe quel horaire, jour », « Je pense tellement fort à toi », ou encore « Force à toi sista ». Ce sont autant de messages de soutien qu’on pouvait lire en commentaire.

Pour l’heure, aucune information spécifique n’a encore été révélée sur les causes du décès du DJ. Toutes nos condoléances les plus sincères à la légendaire Lââm et à ses proches.

Lââm et Rober Suber, toujours amoureux : elle se confie

Lââm et son compagnon sont toujours aussi amoureux qu’au premier jour de leur rencontre. Il faudrait reconnaître que même le temps n’a pas pu rendre défectueux ce grand amour plein de sincérité.

Elle révèle : « C’est l’homme idéal. Il a de l’humour, il est beau ». » Je ne pourrais pas vivre sans lui « , a-t-elle ajouté. Les deux stars possèdent un point commun qui est un avantage pour eux. Il s’agit de la musique.

Le défunt époux de Lââm est en réalité un entrepreneur dans le milieu de la culture. Il évoluait principalement dans l’art du spectacle vivant. En plus, le DJ proposait de superbes animations, musique, DJ ou encore chant dans le milieu de l’événementiel.

La chanteuse poursuit « Cela fait douze ans que nous sommes mariés et nous sommes toujours aussi amoureux ». Celle qui porte un amour sans limites et qui doit 70 % de son succès à son compagnon fait des déclarations. Elle s’exprime sur le secret de leur couple qui a su tenir pendant 25 ans malgré les intempéries. Face à cela, elle affirme « Le bunga bunga tous les jours. Bien sûr, on s’engueule comme tous les couples ! Mais on s’aime beaucoup ».

View this post on Instagram A post shared by Laam Officiel (@laamofficiel)

Lââm, sa carrière

Lââm, de son vrai prénom Lamia est née à Paris le 1er septembre 1971 et détient plusieurs cordes à son arc. Celle qui a connu une enfance plutôt difficile a réussi à se créer un nom dans le milieu de la musique pour son plus grand bonheur.

La sublime femme s’est particulièrement révélée au grand public en 1998. Et ce, grâce à la reprise de Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Il faudrait reconnaître que cette nouvelle version a connu un véritable succès et a été vendue à plus de 960 000 exemplaires.

Lââm sort par la suite son premier album comportant de nombreux titres et qui a pu se classer dans le Top 5 des meilleures ventes. Elle sort bien après un autre album ainsi qu’un tout nouveau tube, classés numéro 5 des meilleures ventes. Cependant, malgré sa capacité a attiré des foules lors de ses concerts, la carrière de la chanteuse a commencé à ralentir vers 2000. Elle vendait difficilement ses albums.