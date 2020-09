L’absence de Doc Gynéco intrigue le public : Cyril Hanouna réagit en direct !

Doc Gynéco publie un message sur Facebook pour s’expliquer

Normalement, c’était ce lundi 14 septembre que Doc Gynéco devait revenir sur le plateau de sur C8. Il demeure pourtant aux abonnés absents, si bien que le public se pose des questions. Son rôle de chroniqueur lui tenait pourtant à cœur. En effet, l’ancien chanteur de rap était proche du public et tenait une place importante dans l’émission.

Un énigmatique message posté sur Facebook a servit de justificatif d’absence à Bruno, alias Doc Gynéco. Cette publication – effacée depuis – disait aux internautes que, puisque ces derniers étaient mécontents de le voir dans l’émission, il suivrait leur conseil et ne s’y rendrait plus. « Je préfère suivre le conseil du public et ne pas y aller. »

Il se trouve que Doc Gynéco est souvent victime de commentaires virulents ainsi que de moqueries répétitives sur les réseaux sociaux concernant l’émission Touche pas à mon poste. Cette émission phare de C8 souffre pourtant de l’absence de l’ancien rappeur. En effet, Bruno fait office de chroniqueur au côté du présentateur Cyril Hanouna depuis septembre 2018, soit 2 ans maintenant.

Doc Gynéco avait pourtant rassuré le public en date du 3 septembre avec un message posté sur son compte Twitter. Il rassurait les internautes des réseaux sociaux sur sa présence au prochain tournage de TPMP. H2O Productions faisait parfaitement bien tourner l’équipe et Doc Gynéco devait reprendre pour que ce soit encore mieux qu’avant. Du moins tel était sa promesse dans son message lorsqu’il disait souhaiter renouveler son visa.

Cyril Hanouna réagit face à l’absence de Doc Gynéco : « On parle d’un complot »

L’émission du mardi 15 septembre n’a toujours pas vu l’arrivée de Doc Gynéco. Cyril Hanouna revient sur cette absence fortement remarquée des téléspectateurs. En effet, ces derniers n’ont pas manqué de s’interroger sur ce qu’il est advenu de leur chroniqueur. « Il devait venir hier, il était comme un fou, il est venu me voir au bureau hier. Apparemment, des gens lui auraient monté la tête » furent les explications de l’animateur de 45 ans.

Le présentateur poursuivit sa réaction en indiquant qu’il était simplement peiné de l’absence de Bruno, pour qui il avait énormément d’affection car c’était son ami. De plus, Kelly Vedovelli a renchéri que l’émission Touche pas à mon poste se passait bien mieux en la présence du Doc Gynéco. Cyril Hanouna ajoute qu’il connait parfaitement bien son pote et que ce que ce dernier a écrit à 12h ne sera pas son avis dans peu de temps.

Si l’on en croit donc les explications du trublion du PAF, Doc Gynéco ne devrait pas tarder à revenir à de meilleurs sentiments. Il ne devrait également pas tarder à pointer son nez sur le plateau de TPMP à l’antenne de C8, où tous les autres chroniqueurs l’attendent avec impatience. Mi-sérieux, mi-sourire, Cyril Hanouna – toujours fidèle à lui-même – ajoute qu’ils sont sur l’enquête et qu’il s’agirait réellement d’un complot puisque quelqu’un aurait monté à la tête de l’ancien rappeur. D’ailleurs Lionel Stan, le directeur général d’H2O, était déjà sur l’affaire.

Cyril Hanouna, l’animateur vedette de la chaîne, décrit son chroniqueur et ami Doc Gynéco comme étant une personne que l’on aime, mine de rien. Apparemment Bruno aurait vrillé à cause d’une autre personne et c’est bien plus embêtant que ce qu’il pensait au départ. Kelly Vedovelli a également été bouleversée par cette histoire et a tenu à prendre la parole en indiquant qu’elle n’a pas apprécié ce qui a été dit. Cyril Hanouna, quant à lui, insiste fortement sur le fait qu’il ne faille pas réagir à ce que Doc Gynéco a écrit et qu’il faut le kiffer comme il est.