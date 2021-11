L’action de la pénicilline pour l’élimination des bactéries est maintenant connue !

Une ancienne découverte qui continue à surprendre les scientifiques. Le fonctionnement de la pénicilline n’était pas totalement connu. On s’est contenté depuis près d’un siècle de son efficacité contre les bactéries. Maintenant, on en sait un peu plus sur la manière dont elle les élimine dans l’organisme.

Quel est le mécanisme d’action de la pénicilline ?

Cet antibiotique dont la découverte date de 1928 a longtemps démontré son efficacité contre les bactéries. Dans le temps, les spécialistes ont parlé d’une découverte qui a révolutionné la médecine. Fleming a apporté une solution qui a sauvé des milliers. Il y a quelques jours, des chercheurs universitaires ont donné une clarification sur la manière dont cet antibiotique élimine les bactéries. La mort des bactéries n’était pas automatique comme on le pensait. C’est un processus complexe que déclenche la pénicilline contre les bactéries.

Comment meurent les bactéries sous l’effet de la pénicilline ?

C’est sur la résistance des staphylocoques aureus à la méticilline qu’ils se sont basés pour comprendre qu’il se cré des trous avec la pénicilline. Lesdits trous sont causés par les B-lactamines au niveau de la paroi bactérienne.

Pendant le déroulement du mécanisme, il se passe au niveau des liaisons du peptidoglycane une transformation causée par des enzymes. Le développement des bactéries élargit progressivement les trous créés. La bactérie finit par migrer vers l’extérieur lorsque la taille du trou devient assez large. Ce n’est qu’en ce moment qu’elle meurt.

L’intérêt de cette découverte

C’est une avancée qui pourra aider à combattre les quelques bactéries qui montrent une résistance aux B-lactamines. Selon les chercheurs, une fois que le processus de la mort des bactéries est connu, on pourra désormais faire recours aux hydrolases du peptidoglycane. Les acides téichoïques une fois éliminés de la paroi, il serait plus facile de détruire ces bactéries résistantes. Il faut donc aller sur cette piste pour renforcer ou élargir l’efficacité des antibiotiques contre les bactéries.

Généralité sur les Pénicillines

Selon les spécialistes, il faut savoir qu’ils comprennent plusieurs médicaments. Il s’agit de : l’amoxicilline, l’ampicilline, la dicloxacilline, la carbénicilline, la ticarcilline, la pipéracilline, l’Oxacilline et la Nafcilline.

À ceux-ci, il faut ajouter nécessairement la pénicilline G et la pénicilline V. Il en existe plusieurs d’autres. On les considère comme une sous-classe d’antibiotiques « bêta-lactamines ». Leur efficacité contre les infections bactériennes est restée constante dans le temps. Par voie orale comme par injection, ils sont utilisés selon les prescriptions du médecin pour soigner différentes maladies.

Quelques particularités des pénicillines

Contrairement à plusieurs autres antibiotiques, les pénicillines ne présentent pas trop de danger pendant la grossesse. Plusieurs spécialistes les prescrivent sans inconvénient. Néanmoins, il faut toujours demander l’avis de son médecin avant usage. Cela est pareil pour les femmes qui allaitent. Il n’y a souvent pas d’inconvénient sauf quelques cas rares dans lesquels le médecin trouve les risques plus grands que les avantages pour la patiente.

Il y a souvent des cas d’allergie. Certains patients signalent des démangeaisons et parfois des rougeurs de peau et d’œdèmes qui parfois ne sont pas liées directement aux médicaments. Il est conseillé d’arrêter le traitement dans de pareils cas et voir un médecin pour savoir quoi faire.