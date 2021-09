L’actrice Leïla Bekhti rend hommage à son époux Tahar Rahim dans l’émission C à Vous de ce mercredi 22 septembre !

L’actrice Leïla Bekhti est à nouveau en lice. Déjà 10 ans, que son couple avec l’acteur Tahar Rahim perdure. Mais la flamme n’a pas disparu au fil des années. Le couple est toujours amoureux et scellé. Aujourd’hui, la jeune femme nous parle un peu du père de ses enfants dont elle est admirative. Découvrons-en davantage.

View this post on Instagram A post shared by Leila Bekhti (@leilabekhti)

Les hommages de la belle Leïla Bekhti à Tahar Rahim, un instant plein d’émotion

Leïla Bekhti a été invitée sur le plateau de C à Vous sur France 2, le mercredi 22 septembre. C’était un moment idéal pour l’actrice qui a évoqué toute l’admiration qu’elle a pour son mari. Une admiration qui passe naturellement par les choix et l’exigence de ce dernier. « Du coup, quand j’ai un avis positif, c’est mon Télérama. J’attends qu’il me mette des pouces », a-t-elle évoqué sereinement.

En plus de cela, la jeune actrice n’a pas su retenir ses larmes face à l’anecdote partagée par Pierre Lescure. Ce dernier a cependant, évoqué les éloges de Tahar Rahim sur son épouse à Cannes.

Là, on pouvait remarquer, un homme amoureux qui relève les mérites de sa compagne. D’après Lescure, l’acteur Rahim avait été largement épaté par le lourd travail abattu par sa femme dans Les Intranquilles. Des mots touchants qui ont réellement ému Leïla Bekhti.

Hormis ça, l’actrice a aussi évoqué la carrière plutôt prolifique de son compagnon. « C’est le plus sévère. Parfois, c’est très dur, pour lui, comme pour moi », a-t-elle affirmé sur le plateau. Face à Anne-Elisabeth Lemoine et Pierre Lescure.

L’histoire surprenante de l’actrice Leïla Bekhti sur le plateau de C à Vous

Sur le plateau de C à Vous sur France 2, Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe ont visionné un spécial moment d’anthologie dans la vie de l’actrice. Il s’agit de l’instant où l’actrice a reçu le César du meilleur espoir féminin en 2011. Spécialement dédié pour son rôle dans Tout ce qui brille. C’était un moment symbolique et déterminant. On s’en souviendra longtemps !

À la suite du visionnage de ces images, l’actrice a fait une confession hors du commun. Elle affirme donc être sortie en Pyjama dans la rue avec ses copines. Et ce, juste avant d’aller dîner au Fouquet’s avec tous les Césarisés. Un moment de pure rigolade dont la jeune femme justifie le bien-fondé. Pour elle, il ne servirait à rien de ne pas pouvoir partager ses moments de joie, de réussite et bien d’autres avec ceux qu’on aime.

View this post on Instagram A post shared by Leila Bekhti (@leilabekhti)

Leïla Bekhti, une actrice, épouse et mère de famille

Leïla Bekhti est une actrice française née à Issy-les-Moulineaux en 1984. Benjamine de trois enfants, la belle femme n’a pas froid aux yeux. Elle a connu un long parcours très fastidieux et exemplaire.

En 2005, elle a été poussée par des amis à participer au casting de Sheitan. Il s’agit du film de Kim Chapiron avec Vincent Cassel. C’est ainsi que débute sa carrière qui a connu une ascension plutôt rapide.

Marié depuis 2010 à l’acteur Tahar Rahim qu’elle a rencontré sur le tournage du film « Un prophète », le couple ne s’est plus quitté. Le 25 juillet 2017, les amoureux ont accueilli leur tout premier enfant. Ils ont eu par la suite deux autres enfants, qui font leur plus grand bonheur au quotidien.