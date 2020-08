Lady Di : bientôt sur vos petits écrans sous forme de comédie musicale grâce à Netflix !

Elle a également inspiré le monde du cinéma. Il sera bientôt disponible une comédie musicale pour honorer la célèbre Lady Di. L’œuvre cinématographique sera sur la plateforme Netflix.

Plus qu’une princesse, une icône !

Lady Di est une princesse bien connue en Grande Bretagne. De son vrai nom Diana Spencer, Lady Di est une aristocrate anglaise. Elle a vu le jour le 1er Juillet 1961 à Sandringham dans une famille de lignée royale. Cette origine la prédestinait à un mariage avec un membre de la famille royale. Etant la cadette de sa famille, Diana a développé le sens de l’humanitaire. Devenue jeune dame, elle épousa le prince Charles intégrant ainsi la cour royale. Elle a eu deux garçons à savoir William (1982) et Henry (1984). Elle finit par divorcer du prince en 1996 puis perdit la vie en 1997 dans un accident.

Diana Spencer a impacté le monde de deux manières. La première manière est celle qui la montre dans une phase de détresse émotionnelle. Sa fragilité affective lui a octroyé un côté sombre. Lady Di était colérique, paranoïaque et boulimique. Dès qu’elle a appris la tromperie du prince Charles avec Camilla, elle s’est jetée dans de multiples aventures pour se venger. La deuxième manière faisait de cette jeune princesse, un cœur tendre. Elle s’était engagée dans de nombreuses associations humanitaires.

Une comédie musicale pour Lady di…Bravo Netflix !

La vie de la princesse Lady Di a également attiré l’attention de l’univers du Cinéma. La raison majeure de cette attirance pour la princesse vient de son influence. En effet, elle était l’une des femmes les plus influentes à la fin du 20e siècle. Pour immortaliser cette femme unique en son genre, Netflix publiera bientôt une comédie musicale sur sa plate-forme. Au départ, il s’agissait d’un spectacle mis en scène par Christopher Ashley. Le spectacle devait être diffusé en direct à Broadway.

Mais à cause du Covid-19, toutes les représentations ont été suspendues. Le contenu de la comédie musicale n’est rien d’autre que la vie de la princesse Diana. Le film nous ramènera en 1981 au moment précis du mariage de Diana avec le prince Charles. Tout ce que Lady Di a dû vivre dans son couple sera reproduit. Le rôle de Lady Di sera joué par l’actrice Jenna de Waal. On retrouvera aussi Roe Hartrampf, Erin Davie et Judy Kaye. Ils joueront respectivement les rôles du prince Charles, de Camilla Parker Bowles et de la reine Elisabeth II.

Lady Di à l’écran, ce n’est pas une première !

La prochaine sortie de Netflix sur la princesse Diana aura pour titre « Diana the musical ». On parle de « prochaine » parce que cette comédie musicale est la seconde œuvre de Netflix. En effet, la plateforme de streaming avait déjà proposé un programme nommé « The story of Diana ». Ce programme a fait le tour du parcours de la princesse la plus « humanitaire » de la famille royale. La série a connu un réel succès avec plusieurs milliers de vues.

Selon un sondage effectué, 95% des utilisateurs de Google ont aimé le programme. Il s’agit d’un documentaire de télévision d’une durée de 4 heures. Le programme relate dans les moindres détails la vie de la princesse Diana. Il a été scindé en deux parties qui ont été diffusées le 9 et 10 août 2017. Notons que la productrice déléguée du documentaire est Maura Mandt.