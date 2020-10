Lady Diana : Des attaques contre Sa Majesté la reine Élisabeth II, censurées lors de son interview !

On se souvient que le 20 novembre 1995, Diana Spencer, mieux connue avec le surnom de Lady Diana, accordait une interview sans tabou à l’équipe de l’émission Panorama. L’interview a été diffusée sur la chaîne internationale BBC. Interrogée par le journaliste Martin Bashir au palais de Kensington, la mère des princes Harry et William a fait des révélations sur sa vie au sein de la famille royale britannique. Les confidences ont duré plusieurs heures et les propos de la princesse des cœurs ne décrivaient pas vraiment la couronne britannique sous son meilleur jour. Les prochaines lignes de cet article vous diront plus à ce sujet.

Un secret entretenu durant de longues années

Le 20 novembre 1995, la princesse des cœurs faisait tomber les masques et s’exprimait en toute franchise devant les caméras de la BBC. L’enregistrement qui a duré plusieurs heures avait été écourté étant donné que la version officielle rendue publique à l’époque ne durait que moins d’une heure. C’est face à cette situation que Richard Kay, un ami journaliste de feu Diana Spencer s’interroge sur ce qui a été fait des nombreuses autres confidences de Lady Diana.

Selon Richard Kay, certaines personnes ayant un rapport avec l’interview de 1995 avaient laissé entendre que 20 bonnes minutes de cet échange étaient demeurées introuvables jusqu’à ce jour. D’après le journaliste, certains passages de l’émission avaient été censurés et pour cause, les déclarations de Lady Diana étaient comme des attaques véhémentes à l’encontre de la porteuse de la couronne britannique, la reine Élisabeth II.

Si Diana Spencer était connue pour sa générosité, sa beauté et sa bonté de cœur, elle n’a cependant pu se faire accepter par la famille royale britannique. La jeune femme ne faisait pas la langue de bois et cela constituait une véritable épine dans le pied de la famille royale. Selon les rumeurs qui circulent depuis plusieurs années sur cette affaire, celle qui fut la femme du duc d’Édimbourg avait proféré de vives critiques sur la royauté anglaise en commençant par la Reine mère Élisabeth Bowes-Lyon, la mère de Sa Majesté la reine Élisabeth II. Alors que les spéculations ont continué, le secret est demeuré intact et c’est ce qui rend cette affaire encore plus mystérieuse.

Des déclarations aux répercussions importantes

Les révélations faites par la mère des princes William et Harry étaient une surprise désagréable pour tous les membres de la famille royale anglaise et surtout pour la reine Élisabeth II. Même si certaines parties de l’interview ont peut-être été censurées, le contenu diffusé a fait l’effet d’un véritable coup de tonnerre. En effet, la princesse des cœurs avait exposé la liaison entre le prince Charles qui était son époux et Camilla Parker Bowles.

Elle avait également révélé au monde sa propre relation extra-conjugale, tout en évoquant sa lutte contre ses pensées suicidaires. Diana Spencer venait de briser la règle de silence de la famille royale anglaise et les répercussions de ces déclarations furent terribles.

La reine Élisabeth II fut choquée d’apprendre que sa propre belle-fille à travers cette interview venait de jeter l’opprobre sur la couronne. La monarque britannique trouvait cela affreux et elle prit une décision radicale quelque temps après cet épisode. Sa Majesté Élisabeth II demanda à son fils aîné le prince Charles de divorcer de Lady Diana, la mère de ses deux enfants.