Lady Diana : se serait-elle remise avec le Prince Charles juste avant sa mort ?

La mère des princes William et Harry aurait fait quelques confidences à la journaliste Tina Brown, un mois avant sa mort.

De nombreux secrets de la famille continuent d’être révélés au grand public. Depuis la mort de Lady Diana qui fut l’épouse du prince de Galles, des éléments de son passé reviennent à la surface et mettent à nu des facettes inconnues de la royauté britannique. On ne peut dire que toutes ces révélations sont élogieuses, mais la dernière en date est tout de même surprenante. La mère des princes Harry et William aurait fait des confidences un mois avant sa mort, à Tina Brown, celle qui était la rédactrice en chef du New Yorker à l’époque. Aujourd’hui, ces déclarations ont été dévoilées au grand jour et il y a de quoi surprendre les internautes. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Les révélations de Tina Brown

Dimanche dernier, la quatrième saison de la série The Crown sortait sur Netflix. Cette œuvre cinématographique met en exergue le parcours de la princesse Diana au sein de la famille royale britannique. En ce jour, plusieurs éléments du passé de la mère des ducs de Cambridge et de Sussex sont revenus à la surface. Parmi tous ces éléments, le plus effarant fut l’entretien de Diana Spencer avec Tina Brown. Cet entretien aurait eu lieu un mois avant la mort de Lady Di, alors qu’elle n’était âgée que de 36 ans.

Le jour de cet échange, Lady Di était habillée d’un tailleur d’une couleur menthe à l’eau, de la célèbre marque Chanel. Les deux femmes s’étaient rencontrées à New York et durant leur discussion, la femme du prince Charles s’était laissée aller à quelques confidences notamment au sujet de sa relation avec le prince de Galles.

Aujourd’hui, Tina Brown laisse entendre que la tension était descendue entre Lady Diana et le père de ses enfants. « À la fin de sa vie, cela faisait un bout de temps que Diana était en très bons termes avec Charles », avait raconté Tina Brown dans des propos relayés par le Daily Mail. Elle a ensuite enchaîné en disant : « Charles avait pris l’habitude de passer la voir au palais de Kensington et ils prenaient le thé. Ils riaient même ensemble ». Des déclarations très étonnantes si on considère que tout le monde s’imaginait que la relation entre eux était assez houleuse.

Lady Diana se serait-elle remise avec le Prince Charles ?

Le mariage de Lady Di et du prince Charles était loin d’être parfait. Après les infidélités, les tensions et les disputes, les choses avaient fini par se calmer entre les deux anciens époux. Grand fut l’étonnement de bon nombre de gens quand l’ancienne rédactrice en chef du New Yorker a affirmé que la princesse Diana s’était résolue à accepter la maîtresse du prince Charles.

« Elle avait fini par comprendre que Camilla était l’amour de sa vie, et qu’elle ne pouvait rien y faire », avait expliqué la biographe. Les confidences de Lady Diana ne s’étaient pas arrêtées à ce niveau. Elle a fait un curieux aveu à son interlocutrice. Au cours de ce repas, la princesse aurait avoué qu’elle retournerait vers Charles en un battement de cils si ce dernier la voulait encore. Pour la biographe, il n’y a aucun doute sur le fait que Diana Spencer se sentait terriblement seule après s’être séparée de son époux. Elle aurait vraiment voulu sauver son mariage.