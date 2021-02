Lady Gaga en mode Hunger Games : son incroyable prestation a choqué toute la planète !

Joe Biden a pris ses fonctions et Donald Trump a rejoint sa nouvelle maison puisqu’il n’est plus le président des États-Unis. Rapidement, sur les réseaux sociaux, les stories et les photos ont été nombreuses afin de saluer ce renouveau. Les stars ont également pu partager leur bien-être et leur joie à l’idée d’avoir un nouveau chef qui a déjà pris des mesures contre celles proposées par Trump. Vous vous souvenez sans doute de la réaction de Lady Gaga lorsqu’elle a pu apprendre en direct que Joe Biden était élu, il n’était donc pas surprenant que le nouveau président décide de lui confier l’hymne américain.

Je suis désolé mais la broche + le capitole + le fait que c’est lady gaga

C’est vraiment hunger games pic.twitter.com/xmQBgmsEtc — Casanova ☯︎︎ (@suspirium___) January 20, 2021

Une robe incroyable et une prestation hors du commun

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été nombreuses et tout le monde a été choqué, dans le bon sens, bien sûr, par la prestation de Lady Gaga lors de l’investiture de Joe Biden. En effet, ce dernier avait décidé de lui confier l’hymne américain. La chanteuse avait choisi une incroyable robe et elle est arrivée sur le devant de la scène avec un sourire qui illuminait tout son visage.

La colombe en or me fait penser au geai moqueur de Katniss dans #HungerGames – Lady Gaga la rebelle au Capitole. https://t.co/HL26MZz31W — Laëtitia Forhan (@LaetiFo) January 20, 2021

Lady Gaga était vraiment heureuse d’être présente et les internautes ont pu le ressentir dans sa posture, mais également avec sa voix .

. Elle a donné une force incroyable à l’hymne américain et même les invités ainsi que les anciens présidents n’ont pas pu retenir leur émotion.

La vidéo a clairement fait le tour du Web, vous pouvez voir Lady Gaga à l’arrière de la Maison-Blanche qui déclenche une nouvelle voie, celle de la présidence de Joe Biden.

De nombreuses personnes ont pu suivre aux États-Unis, mais également en France l’investiture de Joe Biden qui est de retour avec les USA dans les accords de Paris notamment. Emmanuel Macron a pu le féliciter pour cette décision et son arrivée au pouvoir. En regardant l’investiture, vous aviez vraiment l’impression que les Américains entamaient une nouvelle ère après des mois et des mois de problèmes, de deuils et de sacrifices. En effet, ils n’ont pas été épargnés par le coronavirus au même titre que d’autres nations.

Lady Gaga avait également une robe incroyable avec un symbole et certains internautes ont fait le lien avec Hunger Games. En effet, ils ont été nombreux à penser qu’elle portait un Mockingjay à savoir le merle moqueur.

La robe de Lady Gaga a fait sensation

La prestation de la chanteuse sera sans doute l’une des meilleures de toute sa carrière et, pour ce rendez-vous incroyable, elle avait décidé de porter une robe spéciale. En effet, elle est signée Daniel Roseberry pour Schiaparelli et elle avait le mérite d’être très volumineuse. La robe était bleu marine, mais elle avait une partie basse rouge avec cette colombe incroyable qui ornait la partie haute que les internautes ont grandement appréciée. Lady Gaga a dévoilé une prestation hors du commun et elle a mis en avant plusieurs symboles comme celui du renouveau, mais également la paix.

La spilla sul dress Schiaparelli personalizzato per Lady Gaga è una Paloma de la paz, simbolo di resistenza e pace#Inauguration2021 #InaugurationDay #LadyGaga pic.twitter.com/6G98sSBdBY — Marco Fallanca (@MarcoFallanca) January 20, 2021

Vous avez notamment pu croiser la robe de Lady Gaga sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, mais vous ne pourrez pas manquer sa prestation sur YouTube. Les vidéos sont nombreuses et elle a été grandement félicitée. Elle n’était pas la seule pour cette investiture, car il y avait un chanteur de country qui a livré une prestation pleine d’émotion pour Amazing Grace et Jennifer Lopez était aussi présente avec plusieurs titres. Joe Biden est désormais à la Maison-Blanche et les Américains espèrent du fond de leur coeur que le renouveau attendu sera au rendez-vous.