Lady Gaga fait le buzz avec ses masques originaux aux MTV VMA 2020… les fans sont conquis !

Lady Gaga l’a prouvé, on peut très bien porter de masque de protection à toutes les occasions, tout en étant à la pointe de la mode. Elle a marqué les MTV VMA de cette année avec des masques assortis à ses différentes tenues.

Parfaitement fashion avec des masques !

La chanteuse de Rain on Me, est connue pour être la reine, en ce qui concerne le fait de détourner les objets banals du quotidien, en véritables œuvres d’art. Qu’on y adhère ou pas, Lady Gaga sait faire du buzz avec ses looks très avant-gardistes.

Invitée aux MTV VMA 2020 où elle a remporté des prix, la star a été fidèle à sa réputation en régalant les téléspectateurs avec ses tenues. Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention cette fois-ci, ce sont plutôt les masques qui ont accompagné chacune de ses apparitions sur scène.

En effet, tout au long de la soirée des MTV VMA 2020 qui s’est déroulée ce dimanche 30 août 2020, la belle chanteuse avait un masque différent assorti à son look, selon la tenue qu’elle portait pour ses apparitions sur la scène. Inutile de dire que la star en a mis plein la vue aux spectateurs et aux téléspectateurs, qu’elle choisisse un style glamour, provoquant ou encore monstrueux.

Lady Gaga a porté des masques différents, aussi bien pour ses prestations, comme lorsqu’elle a fait un duo avec Ariana Grande, que pour recevoir les trophées qui lui ont été décernés. Le masque, c’est évidemment pour se protéger et protéger du coronavirus, mais Lady Gaga l’a montré, cela peut aussi être un accessoire de mode, la touche en plus pour finir une tenue.

Les masques de Lady Gaga, parlons-en !

Lorsqu’elle a reçu le trophée « Tricon », dans son discours de remerciement, Lady Gaga a déclaré : « Je me répète peut-être, mais porter un masque. C’est un signe de respect. » Le port de masque est donc une affaire qui tient à cœur à l’actrice qui a donné la réplique à Bradley Cooper dans le film « A star is born ».

De même, considéré comme un accessoire de mode, les masques sont tout de suite plus faciles à porter pour les fashionistas. Lady Gaga l’a bien compris, et c’est ainsi que pour recevoir son prix de ‘’l’artiste de l’année’’, elle a porté un masque à paillettes, bien assorti à sa tenue argentée et blanche.

La chanteuse avait un masque informatisé pour aller avec sa tenue de scène composée d’un maillot deux pièces en cuir bleu sarcelle. Elle prestait alors en compagnie d’Ariana Grande.

Primée pour la ‘’Chanson de l’année’’ Lady Gaga était habillée d’une magnifique robe de bal verte en satin. Même si le masque qu’elle portait pour aller avec cette tenue lui donnait une tête d’alien, cela passait quand même, puisque c’est Lady Gaga quoi !

Le masque de la chanteuse pour sa prestation de Chromatica, était également informatisé. Pour aller avec cet univers très futuriste, Lady Gaga a opté pour une tenue en élasthane moulante rose et argentée.

Appelée pour recevoir le prix de ‘’la Meilleure collaboration aux VMA’’, la star s’est présentée cette fois dans une tenue d’alien, dans des tons orange, blanc et bleu, avec un effet d’optique. Pour finir ce look intriquant, Lady Gaga a porté un masque original de couleur rose.

Par contre, pour marcher sur le tapis rouge des VMA, la star était habillée d’une tenue argentée plutôt impressionnante. Elle avait porté un casque transparent, qui formait une sorte de bulle autour de sa tête.