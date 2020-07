Lady Gaga organise un concert exceptionnel avec d’autres stars pour la lutte contre le Covid-19 !

Le coronavirus n’en finit plus de faire parler les peoples et stars du monde entier. Guéris, malades ou tout simplement inquiets de la situation, les célébrités de toute la planète y vont de leurs petites déclarations sur les réseaux sociaux. Parmi eux, certains cherchent à savoir comment ils peuvent aider et apporter leur pierre à la lutte contre l’épidémie. C’est par exemple le cas de Lady Gaga, qui a décidé de se retrousser les manches et de mettre les petits plats dans les grands.

Lady Gaga organise un concert géant… entièrement virtuel

La chanteuse ne manque pas d’idées pour apporter sa contribution à la lutte contre le Covid-19. Soucieuse de ne pas rester les bras croisés pendant que les États-Unis connaissent l’une des crises les plus graves de leur histoire, cette dernière a décidé d’organiser un concert historique. Aux grands maux les grands remèdes donc, puisque cette situation exceptionnelle que nous vivons tous, va donner lieu à un rassemblement de stars entièrement virtuel.

En effet, si les célébrités de la musique se sont déjà mobilisées en nombre depuis leurs salons, à l’image de Chris Martin ou John Legend, pour tenter de divertir un peu leurs fans, Lady Gaga a décidé de reproduire le schéma à plus grande échelle, avec une multitude de participants à ses côtés, tous plus connus les uns que les autres.



Ainsi, en partenariat avec Global Citizen, la chanteuse aux millions de disques vendus compte bien réunir de superstars comme Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, David Beckham, ou même Idris Elba, lui-même guéri du coronavirus. Toute la planète pouvait donc admirer le spectacle, à condition d’être un couche-tard, puisqu’il fallait être connecté à certains médias (annoncés d’ici là) le dimanche 19 avril, à 2 heures du matin. Un concert qui s’annonce d’ores et déjà aussi historique que la situation géopolitique que nous vivons actuellement.

32 millions de dollars ont été récoltés par Lady Gaga pour lutter contre le Covid-19

Comme pour tout ce qu’elle entreprend, Lady Gaga a décidé de faire les choses en grand. À ce titre, lors d’une conférence de presse virtuelle lundi 6 avril, avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la chanteuse a déclaré avoir récolté plus de 32 millions d’euros.

Cet argent doit permettre de lutter contre le coronavirus.

De plus, une partie de ces dons sera également consacrée à aider les populations précarisées par l’épidémie.

Rien d’étonnant de la part de l’icône de toute une génération, qui s’est toujours montrée très altruiste, perpétuellement préoccupée par le bien-être de ses fans et des peuples les plus pauvres.

« Nous sommes tous tellement reconnaissants envers les soignants du pays et du monde entier. Cela a été un plaisir de coopérer avec l’organisation Global Citizen pour lever des fonds en coulisse. »