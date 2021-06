Laeticia Hallyday au plus mal : son deuil n’est pas encore terminé après toutes ces années…

Alors que l’ancienne compagne de Johnny Hallyday vient tout juste de publier des clichés qui semblent annoncer de beaux jours pour elle, on a pu voir depuis un nouveau message terrifiant de sa part sur les réseaux sociaux. En effet, Laeticia Hallyday n’hésite plus une seule seconde à communiquer sur sa vie de tous les jours, même si parfois cela peut rendre très triste certains de ses fans qui sont encore très attachés au chanteur disparu il y a de cela quelques années. En effet, la maman de Jade et Joy Hallyday a pris la parole pour pouvoir évoquer son ancien époux, mais personne n’aurait pu penser qu’elle allait pouvoir prendre la parole à nouveau à ce sujet.

C’est notamment en envoyant la publication d’un autre internaute qui aurait perdu sa maman récemment, que Laeticia Hallyday aurait pu décider contre toute attente d’évoquer son malheur qu’elle vit avec la plus grande difficulté ces dernières années. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans du chanteur sont encore là pour elle, et ils ont pu le prouver malgré le fait qu’il y ait eu de sérieuses discordes ces dernières années entre elle et eux !

En effet, on peut dire que Laeticia Hallyday n’a pas froid aux yeux et ne se laisse pas du tout impressionner par les prises de paroles de certains fans de Johnny Hallyday qui peuvent parfois avoir des remarques assez directes et même très violentes.

Laeticia Hallyday : un deuil terrible qu’elle vit depuis plusieurs années

Depuis le décès horrible de Johnny Hallyday en 2017, on ne compte plus le nombre de fois où les fans se sont précipités pour pouvoir rechercher la moindre information exclusive en ce qui concerne le chanteur français mythique. Il faut dire que Johnny Hallyday a pu accompagner le public pendant de nombreuses années, et on a pu le voir d’ailleurs dans de nombreux concerts, presque jusqu’au dernier moment où Johnny Hallyday se trouvait même dans des positions assez difficiles et compliquées, comme on a pu le découvrir.

En revanche, certains auraient pu penser contre toute attente que Laeticia Hallyday avait pu enfin faire son deuil, après les derniers clichés que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux, avec notamment Jalil Lespert. Néanmoins, même si Laeticia Hallyday peut avoir des moments où elle est très heureuse dans sa vie de tous les jours, on a pu voir en revanche dans sa dernière publication un commentaire qui a pu la faire réagir contre toute attente. En effet, personne n’aurait pu s’imaginer qu’un internaute fasse réagir Laeticia Hallyday de la sorte, en publiant notamment un commentaire sur sa maman qui a été atteinte d’un grave cancer.

Laeticia Hallyday réagit après le décès tragique d’un proche d’un abonné

Alors que Laeticia Hallyday ne s’exprime que très peu sur les réseaux sociaux avec ses abonnés, personne n’aurait pu être en mesure de penser qu’elle allait répondre à cet internaute qui a pu évoquer sa maman.

Dans le message de Laeticia Hallyday, que l’on peut encore voir à ce jour sur les réseaux sociaux, il se trouve que la veuve de Johnny Hallyday n’hésite pas à évoquer sa douleur quotidienne et le « vide abyssal » qu’elle a pu ressentir depuis ces dernières années : un message troublant que nous vous invitons à découvrir…