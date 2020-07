Laeticia Hallyday, bouleversée sur Twitter, ses fans lui offrent un soutien indéfectible !

En effet, ces derniers jours, on a notamment pu entendre parler d’elle suite à l’exhumation du corps de Johnny Hallyday, mais également après le tweet virulent de Bruno Masure à son encontre. Une période quelque peu mouvementée pour la veuve du taulier, qui ne semble pourtant pas perturbée, et continue à communiquer avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Laeticia Hallyday, émue aux larmes

Confinée à Los Angeles avec ses deux filles, Jade et Joy, la jolie blonde continue de suivre de près l’actualité de son pays d’origine, la France. Alors que le monde traverse une crise sanitaire exceptionnelle, de nombreuses initiatives naissent ici et là, pour soutenir la population et les travailleurs en première ligne. Dans cet esprit, l’Orchestre national de France a publié une vidéo, dans laquelle les musiciens réinterprètent « Le Boléro de Ravel » en visioconférence. Un instant poétique et une parenthèse émouvante pour tous, que Laeticia Hallyday n’a pas manqué de relayer sur son compte Twitter.

C’est sublime… Merci @nationaldefce

L’union fait la force . Toute ces démonstrations du vivre ensemble, de générosité et de beauté font vraiment du bien 🙏🏻♥️

Le Boléro de Ravel par l'Orchestre national de France en #confinement #e… https://t.co/q8k9tkTsoG via @YouTube — Laeticia Hallyday (@LHallyday) March 31, 2020

Le professeur Didier Raoult, encouragé par Laeticia Hallyday

Alors que le débat fait rage sur les recommandations du professeur Didier Raoult, un éminent microbiologiste, qui milite activement pour un traitement contre le coronavirus à base de chloroquine, Laeticia Hallyday n’a pas manqué de faire savoir son admiration au scientifique, après un nouveau tweet de ce dernier.

« C’est une grande nouvelle qui ouvre une petite porte qui est pleine d’espoir. Merci Didier Raoult pour votre persévérance et votre détermination ».

Alors que chacun y va de son avis, quant à la véracité de l’étude du professeur sur l’efficacité de la chloroquine, Laeticia Hallyday semble bien quant à elle avoir choisi son camp. Espérons qu’elle ait raison !

Laeticia Hallyday se met à la cuisine, et c’est un succès !

Même les célébrités s’ennuient durant leur confinement, et toutes les occupations sont bonnes pour passer le temps, y compris pour Laeticia Hallyday :

La veuve de Johnny a décidé de se mettre à la cuisine , en compagnie de ses filles.

, en compagnie de ses filles. Elle n’a d’ailleurs pas manqué de partager ce moment avec ses abonnés, dans une story Instagram du 31 mars, partagée de multiples fois depuis sur les réseaux sociaux.

Au menu ? Une recette de Cyril Lignac, à savoir un risotto de coquillettes jambon parmesan. Chaque étape est passée au crible par la maman de Jade et Joy, jusqu’au résultat final très réussi ! L’histoire ne dit pas ce qu’en pense son restaurateur de petit ami, Pascal Balland, que l’on dit très proche de ses filles.