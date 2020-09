Laeticia Hallyday : elle a décidé de vendre sa villa de Los Angeles pour une sacré somme !

Depuis la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, sa famille fait régulièrement la une des journaux. Après l’affaire judiciaire autour de sa fortune, le magazine Closer informe l’opinion publique que la veuve du chanteur aurait décidé de vendre leur villa de Los Angeles.

Laeticia Hallyday quitte malgré elle, sa villa de Los Angeles

C’est bien dans cette résidence que les deux tourtereaux auraient vécu depuis plusieurs années. L’annonce selon laquelle Laeticia Hallyday vend sa villa est une preuve que la femme de 45 ans souhaite s’éloigner de l’Etat de Californie. Il faut dire que la veuve du célèbre chanteur avait fini par trouver un accord avec Laura Smet afin de mettre un terme aux tensions qui sévissaient au sein de cette famille. Située dans le Pacific Palisades, Laeticia souhaite vendre la résidence laissée par son mari Johnny Hallyday même si celle-ci regorge de nombreux souvenirs.

C’est une page importante qui se tourne dans la vie de Laeticia après avoir vécu plusieurs années de bonheur et de rêve au sein de sa villa. Cette maison qui est située dans l’un des quartiers les plus prestigieux de la ville américaine, possède plusieurs salons, un bar, une grande bibliothèque, des suites, un studio d’enregistrement, une grande cuisine bien équipée, une salle de cinéma, une salle de jeux et une terrasse. Une maison si chère à son cœur qu’elle se voit obligée de quitter à cause des dettes laissées par son époux. Laeticia, n’ayant donc pas assez de moyens pour continuer à vivre dans cette maison, aurait préféré la vendre d’autant plus que les impôts fonciers et son assurance valent 17 500 euros. La villa de Pacific Palisades est désormais disponible en vente sur le site Coldwell Banker Realty de Stephan Illouz, un agent immobilier californien.

La veuve de Johnny Hallyday vend ses deux maisons pour payer ses dettes

La femme de l’artiste disparu envisage de rester à Los Angeles pour permettre à Joy et Jade Hallyday d’obtenir leur baccalauréat. Pour ce faire, elle souhaite emménager dans une maison beaucoup plus modeste. D’après Closer, elle se fait héberger à Malibu par l’un de ses amis jusqu’à ce qu’elle trouve une résidence qui conviendra à ses attentes. Johnny Hallyday, pour qui l’éducation de ses enfants comptait beaucoup, avait souhaité que ces derniers obtiennent des diplômes américains. Ayant obtenu leur nationalité, les deux enfants de l’ancien chanteur âgées de 16 et 12 ans font des cours en ligne.

Le fait pour Laeticia de quitter sa maison de Pacific Palisades est une façon pour elle de passer à autre chose. Elle a passé plusieurs années dans cette villa avec son mari qui n’est plus de ce monde. Cette décision qui n’est pas en anodine ce d’autant plus que Johnny Hallyday aurait laissé une dette énorme qui pèse sans doute sur sa veuve. La mère de Joy et Jade est bien celle qui devra assumer cette lourde charge d’après les termes de l’accord conclu avec les enfants du rockeur français. La belle-mère de David devra rembourser un montant de près de trente millions d’euros au fisc.

Toujours dans le but d’éponger les dettes laissées par son défunt mari, Laeticia doit également vendre la villa Savannah située dans le Marnes-la-Coquette en France. Actuellement aux États-Unis, celle qui avait dit « oui » à Johnny Hallyday à la mairie de la ville sera de retour en France en octobre pour s’occuper des affaires de son mari et passer également quelques moments avec son nouveau compagnon Pascal. La mère de Jade devra se séparer de sa maison à l’Île de France malgré son amour pour cette dernière. Elle s’exprimait sur Paris Match il y a deux mois révélant que son mari et elle avaient emménagé dans leur résidence de Savannah en 1999 lorsque le chanteur souhaitait s’éloigner de Paris.