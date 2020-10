Laeticia Hallyday : elle a déjà retrouvé l’amour dans les bras de Jalil Lespert !

Et oui, c’était la grande nouvelle de ces derniers jours, Jalil Lespert a changé de direction et a une nouvelle femme dans sa vie. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de Laeticia Hallyday, fraîchement séparé de son ex-compagnon Pascal Balland.

Décidément entre toutes ces ruptures et ces officialisations de couple, on se croirait presque dans Les Anges de la téléréalité.

Laeticia Hallyday et Pascal Balland, c’est fini!

Il y a quelques semaines, Laeticia Hallyday était invité pour une interview dans l’émission “Sept à huit”. Pour la jeune femme, c’était une première puisque cela faisait près de 2 ans qu’elle n’avait pas remis les pieds sur les plateaux télé

Cette interview a d’ailleurs été l’occasion de revenir sur son histoire avec l’emblématique ex-étoile du rock, sa maladie, sa famille et sa fin de vie, mais également pour parler et faire la promotion d’un coffret souvenir de Johnny qui allait sortir à la vente dans les prochains jours.

À l’occasion de cette interview, elle avait également abordé le sujet de sa relation de couple avec Pascal Balland, relation qui durait depuis déjà plus d’un an : ‘On a l’impression de tromper son mari. Qu’un autre homme vous touche que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme, ça paraît tellement compliqué, c’est vertigineux parce que le manque reste abyssal.J’arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là. C’est courageux pour l’homme, pour un homme dans ma vie aujourd’hui. La place de Johnny est encore bien présente. Ce n’est pas facile, on est souvent un couple à trois.”

Apparemment cette déclaration, qui n’a certainement pas été du goût du principal intéressé, marquait déjà les prémices de leur rupture qui a été annoncée et officialisée le vendredi suivant.

D’après nos sources, la mère de famille était rentrée en France pour rompre avec lui à cause d’une histoire qui remonte pourtant déjà à plusieurs mois. En effet, son nouveau compagnon aurait refusé de se rendre sur la tombe de Johnny alors que toute la petite famille était en vacances à Saint-Barthélemy. Laeticia Hallyday s’était alors senti abandonné et ce manque de soutien l’aurait alors conduit à se séparer de son compagnon.

Nouvelle étape, nouvel amour !

Si cette rupture entre Pascal Balland et Laeticia Hallyday est encore toute fraiche, il semblerait cependant que la jeune femme ai décidé de ne pas s’apitoyer sur son sort. Et d’après les rumeurs elle est rapidement tombée dans les bras de Jalil Lespert.

Le réalisateur de 44 ans aurait premièrement contacté la veuve de Johnny pour lui proposer un projet de biopic consacré à l’étoile du rock. Petit à petit les échanges de mails ont laissé place à une rencontre en bonne et due forme, et les vacances de la Toussaint ont même été l’occasion d’un passage à Paris, durant lequel, les enfants des deux personnalités ont fait connaissance. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’évolution a été rapide !

Contre tout attente, Laeticia Hallyday a donc réussi à rallumer le feu dans le petit cœur solitaire de Jalil Lespert.

À la suite de sa rupture avec Sonia Rolland, le réalisateur avait décidé de vivre son célibat dans la plus grande des discrétions, et on ne lui connaissait aucune nouvelle aventure depuis 2018.

Jalil avait également déclaré avoir du mal à tirer un trait sur son ancienne relation qui avait tout de même duré près de 9 ans.

À l’occasion de sa rupture, il avait publié une magnifique déclaration à l’intention de son ex-compagne : « Après 9 ans d’amour. Une nouvelle vie, une nouvelle direction. Merci pour ces belles années partagées de joie, de construction et d’apprentissage. Reste à jamais entre nous un lien indéfectible, notre fille. Nos chemins se séparent, mais, grâce à elle, notre avenir restera d’une manière ou d’une autre commun.«

Apparemment, tout ça, c’est maintenant du passé, car le nouveau petit couple a l’air d’être follement amoureux. Une rencontre et une histoire aussi inespérée que romantique.

On leur souhaite énormément de bonheur.