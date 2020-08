Laeticia Hallyday : elle affiche au grand jour qu’elle vit le grand amour avec Pascal Balland !

Laeticia Hallyday a-t-elle terminé sa période de deuil ? A en croire ses actions, c’est le cas puisque la veuve s’affiche désormais au grand jour avec son nouveau partenaire, Pascal Balland et les clichés sont là pour nous prouver qu’elle est aux anges avec lui.

Laeticia Hallyday aurait-elle oublié Johnny?

Ah…Saint Barthélémy, cette île est sans aucun doute un recueil de souvenirs entre Laeticia Hallyday et son défunt mari, Johnny Hallyday. Seulement, si Laeticia Hallyday a décidé de passer l’été sur l’île en compagnie, bien évidemment, de ses enfants – après avoir finalement trouvé un accord sur l’héritage du Taulier avec David et Laura Smet – elle y a cette fois-ci amené Pascal Balland, celui qui partage actuellement sa vie.

Si cette nouvelle relation de Laeticia Hallyday peut outrer les fans du Taulier, Laeticia Hallyday s’est confié dessus en juillet 2020 à Paris March en disant que :

Je n’imaginais pas pouvoir aimer à nouveau, j’avais peur de tromper mon mari. La première fois qu’on s’est embrassés, j’avais besoin de sentir que, là où il était, Johnny m’autorisait à revivre. Nous nous sommes rencontrés l’été dernier, à Saint-Barth, à un moment où j’étais à terre et lui, en plein divorce – rien n’est jamais dû au hasard.

Et si Laeticia Hallyday a finalement passé le cap de passer ses vacances en amoureux avec Pascal Balland à Saint-Barthélémy, elle a eu le respect de ne pas séjourner avec son amoureux dans la villa Jade, là où ses enfants ont grandi et où elle a partagé énormément de souvenirs avec Johnny Hallyday. Elle précise ainsi à Paris Match :

On va essayer cet été à Saint-Barth, mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, un espace que je n’ai pas occupé avec Johnny.

La veuve de Johnny Hallyday semble filer le parfait amour avec Pascal Balland

C’est désormais une évidence : Laeticia Hallyday veut se créer de nouveaux souvenirs avec Pascal Balland, même si elle ne veut pas oublier sa vie avec Johnny. Pour le prouver, Laeticia Hallyday n’oublie jamais de rendre visite à son époux au cimetière de Lorient. C’est d’ailleurs dans ce lieu que la veuve avait organisé plusieurs veillées et versé tant de larmes pour son ancien amoureux.

Seulement, la veuve eut la mauvaise idée de demander à Pascal Balland de venir avec elle lors de l’une de ses visites. Une source a déclaré à ce propos à Voici que « Laeticia aurait voulu que le passé et le présent s’entremêlent, que Pascal l’accompagne sur la tombe du rocker, mais ça, ça a coincé… ». Un refus que l’on peut tout de même comprendre.

Mais qu’à cela ne tienne, il semblerait que le couple soit actuellement plus heureux que jamais. Le mardi 25 août 2020, Laeticia Hallyday s’est effectivement accordé une escapade en mer avec des amis et Pascal Balland était bien évidemment du voyage. Sur les photos partagées dans son story Instagram, on voit Laeticia Hallyday tout sourire avec Pascal Balland.

Et même si le couple était entouré de leurs amis, ils étaient tellement dans leur bulle qu’on croirait qu’ils étaient les seuls au monde ! Regards complices, la main posée sur le torse, sourires complices et regards charmeurs, il ne fait aucun doute que Laeticia Hallyday en pince vraiment pour le restaurateur. Et ce dernier semble de bien lui rendre puisqu’en plus d’être présent pour elle, Pascal Balland essaie également de s’approcher de ses enfants comme lorsqu’il a fêté l’anniversaire de Jade Hallyday quand celle-ci avait eu 16 ans le 3 août dernier !