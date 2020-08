Laeticia Hallyday : elle dévoile une photo d’elle rayonnante, portant un décolleté très sensuel et audacieux !

L’heure est à l’apaisement pour le clan Hallyday, chacun tourne la page à sa manière.

Il a été très difficile pour les proches de Johnny Hallyday de se remettre de la disparition tragique de leur bien-aimé un 5 décembre 2017. Le taulier qui a bataillé avec acharnement pendant des années contre un cancer a fini par lâcher prise.

C’est ainsi qu’il a laissé un très grand vide dans l’univers de la chanson française, mais surtout dans le cœur de ses plus proches compagnons de route. Pour tourner cette page si sombre, chacun s’est consolé à sa manière.

Néanmoins, ce départ inattendu du taulier a laissé place à quelques mésententes au sein de son clan. Des discordes qui n’ont fait que compliquer davantage le souhait de ses proches de tourner la page et de passer à autre chose.

Cependant, les bienfaits du temps ont opéré en faveur du clan Hallyday. En effet, une issue à la crise semble avoir été trouvée à tel point que les tensions au sein du clan se sont progressivement apaisées. Il y a Laura Smet qui attend un heureux évènement, elle va devenir mère pour la première fois. Quant à Laeticia, elle est en pleine romance au côté de son amoureux, le restaurateur Pascal Balland.

Décidés à profiter de la vie malgré l’absence du Taulier qui repose désormais en paix, Laeticia et ses filles vont de l’avant. C’est en compagnie de Pascal Balland qu’elles se sont envolées pour une escapade dans la résidence de la défunte star. Une occasion pour le couple de se retrouver et de resserrer les liens après avoir été séparé l’un de l’autre à cause de la crise du COVID-19. Effectivement, Laeticia a passé toute la période du confinement auprès de ses filles dans leur demeure à Los Angeles. Quant à Pascal Balland, il a vécu cette crise à Paris, car il se devait d’être auprès de ses restaurants parisiens dans un moment aussi délicat.

Laeticia Hallyday s’affiche dans un décolleté très sensuel

Après l’épisode du coronavirus, place au retour à la vie normale. C’est dans une ambiance conviviale et très décontractée que le couple, accompagné des deux filles de Laeticia, passe leur vacance paradisiaque. Le 3 aout dernier, Jade, l’ainée a fêté ses seize printemps en compagnie de ses proches sur une île qu’elle connait depuis sa plus tendre enfance.

Ce 8 aout, Laeticia s’est emparé de son compte Instagram pour publier une photo d’elle en pleine accolade avec ses filles. Elles se sont habillées en fluo à l’occasion de la soirée d’anniversaire. Sur la photo, on voit une Laetitia tout simplement splendide et rayonnante, avec un décolleté très sensuel qui fait ressortir tout son charme.

Bien évidemment, au vu d’une affiche aussi parfaite, les fans de Laeticia Hallyday n’ont pas pu s’empêcher d’adresser des compliments à son éloge : « Laeticia, vous êtes rayonnante », « Vous resplendissez de bonheur » ont-ils commenté. Ces commentaires admiratifs ont été accompagnés d’innombrables émoticônes de cœur qui témoigne d’une réjouissance partagée entre la star et ses admirateurs.

L’année a quelque peu débuté dans un contexte de chaos pour le clan de Laeticia. Toutefois, les sourires qui s’affichent aux lèvres des filles et de leur mère telle que l’on voit sur cette photo peuvent signifier que la page s’est tournée.