Laeticia Hallyday : elle rend un hommage complètement bouleversant à Johnny pour son anniversaire

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne un nouveau scandale complètement dingue en ce qui concerne la conjointe de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday, où elle peut parfois faire des révélations assez dingues sur les réseaux sociaux, quand ce ne sont pas d’autres proches de la star qui peuvent prendre la parole. Ces dernières semaines, on se souvient notamment de certaines prises de parole assez impressionnantes concernant ses filles Joy et Jade Hallyday, qui ont également vécu le drame de plein fouet ces dernières années.

Depuis, on peut régulièrement voir de nombreuses photos de Jade Hallyday dans des tenues qui sont jugées parfois bien trop provocantes par les fans du chanteur décédé. En effet, à l’heure où les réseaux sociaux sont de plus en plus critiques envers les personnalités, il se trouve que certaines d’entre elles ont beaucoup de difficultés avec le public et les réactions qui peuvent parfois être assez virulentes.

On a pu le voir une nouvelle fois ces derniers jours avec Jade Hallyday qui a pu partager une photo assez choquante sur les réseaux sociaux : elle a été très violemment critiquée et certains français n’ont d’ailleurs pas hésité une seule seconde à signaler le cliché de la jeune femme, en ajoutant des commentaires assez peu en sa faveur.

Laeticia Hallyday complètement bouleversante, elle rend hommage à Johnny Hallyday

Mais si aujourd’hui on parle de Johnny Hallyday, ce n’est pas seulement pour ses filles, mais surtout, car il s’agit purement et simplement de son anniversaire. En effet, avec des millions de fans partout dans le monde, on imagine que ces derniers ne l’ont clairement pas oublié, et on a pu encore une fois le voir avec des hommages qui ne font que de se multiplier partout sur les réseaux sociaux. A l’heure où certains fans du chanteur auraient tendance à dire qu’ils souhaitent pourtant honorer sa mémoire en silence, cela n’a clairement pas été le cas sur les réseaux sociaux comme on a pu le voir.

En effet, c’est dans une vidéo complètement déchirante que l’on a pu voir Laeticia Hallyday sur Instagram, avec en musique de fond une interprétation d’une chanson de Johnny Hallyday, Je te promets. Les fans ont tout de suite réagi suite à la publication de cet hommage vraiment bouleversant au chanteur qui est maintenant disparu depuis plusieurs années. Alors que certains d’entre eux ne s’en sont toujours pas remis, on imagine que pour Laeticia Hallyday, la blessure est encore vraiment ouverte. Elle a d’ailleurs pu en témoigner ces derniers jours sur les réseaux sociaux, avant l’anniversaire du chanteur décédé, dans une déclaration assez incroyable après le commentaire d’un fan…

Laeticia Hallyday se confie pour la première fois sur le décès de Johnny Hallyday

Alors que certains français se trouvent aujourd’hui dans une situation catastrophique depuis la crise sanitaire liée au coronavirus, Laeticia Hallyday s’est quant à elle confiée sur sa vie qui a complètement pu basculer ces dernières années. En effet, depuis le décès tragique de Johnny Hallyday, elle vie des moments très difficiles.

C’est sur le réseau social Instagram que la compagne du chanteur a pu se confier, notamment dans une réponse bouleversante à un abonné qui a pu perdre sa mère victime d’un cancer…