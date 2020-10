Laeticia Hallyday : elle révèle qui de ses deux filles ressemble le plus à Johnny !

Jade et Joy, les deux filles adoptives de Johnny Hallyday ont bien grandi. Elles avaient d’ailleurs accompagné leur mère dans le cadre de la promotion du coffret consacré à l’illustre chanteur et son rêve américain. La veuve a d’ailleurs révélé laquelle des deux filles ressemble le plus à Johnny Hallyday. Après sa descente sur Paris, la femme de 45 ans n’a pas perdu de temps pour se lancer dans ses courses. Elle a refait son apparition sur les petits écrans, après près de deux ans d’absence et n’a pas manqué de donner des nouvelles de ses deux filles dans une interview qu’elle accordait en l’honneur de l’œuvre du disparu. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Laeticia Hallyday parle de ses deux filles

À l’occasion de la sortie du coffret inédit consacré aux aventures de Johnny Hallyday, la mère de deux enfants a accordé une interview au Parisien. Lors de cet échange, elle a donné des nouvelles de Jade et Joy qui l’avaient suivi pour Paris. Les deux filles adoptives du Taulier ne peuvent plus se rendre en classe, car les écoles sont fermées en Californie en raison de la crise sanitaire depuis le mois de mars et apparemment, elles ne seront pas ouvertes avant avril 2021.

Si les deux filles peuvent accompagner leur mère, c’est parce qu’elles peuvent suivre les cours sur Zoom. Jade et Joy suivent 6h de cours par jour de 18h à minuit et vivent au rythme Johnny Hallyday quand il était encore vivant. Si la disparition du chanteur a laissé un vide immense dans les cœurs de ses proches, sa famille est en train de s’en remettre petit à petit. Pourtant, malgré les trois années qui sont passées depuis lors, son absence se fait toujours sentir.

Lorsqu’elles ont été confinées en Californie, la mère et ses deux filles se sont beaucoup rapprochées. Si au début elles craignaient de se retrouver seules toutes les trois enfermées, Laeticia Hallyday affirme aujourd’hui que cette situation a été salutaire. Elles ont même profité pour faire des playlists de ses chansons.

Jade et Joy Hallyday, portrait craché de leurs parents

Jade est âgée de 16 ans et sa petite sœur Joy a 12 ans. Même si elles ont toutes les deux gardé un certain caractère de leur père, elles se distinguent nettement par leurs centres d’intérêt. Élevées par deux personnes très célèbres et influentes, les deux adolescentes ont bien du caractère et n’hésitent pas à affirmer et à assumer leurs choix.

D’après les propos de Laeticia Hallyday, sa fille Jade est surtout du genre littéraire. Elle tient cela de sa mère. Aussi, la fille de 16 ans compte poursuivre les œuvres humanitaires de la veuve du Taulier. Cette dernière est la cofondatrice de l’association La Bonne Étoile qui a pour but de venir en aide aux enfants les plus démunis en leur apportant soins et éducation.

Si Jade ressemble à sa mère, ce n’est pas le cas pour Joy qui tient plutôt son caractère de showgirl, de son père. Les deux filles ont donc deux personnalités bien différentes et on peut le remarquer sur leurs différentes stories Instagram. Les deux adolescentes partagent cependant une très belle complicité avec leur mère. Elles n’hésitent pas à la mentionner dans leurs posts et à lui faire de tendres déclarations sur les réseaux sociaux.