Laeticia Hallyday : elle tient des propos très durs envers son ex, le restaurateur Pascal Balland !

La France entière est au courant, Laeticia Hallyday est une femme amoureuse qui vit en ce moment une belle histoire d’amour avec son nouveau compagnon Jalil Lespert. Cependant, celle qui a tôt fait de tourner la page de son histoire avec Pascal Balland, ne manque pas de revenir sur cette histoire avec des mots plutôt durs.

Laeticia Hallyday trop dure en évoquant sa relation avec Pascal Balland ?

Elle n’aura duré qu’un an, la relation d’amour entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland. En effet, Laeticia Hallyday a tôt fait d’y mettre un terme, dès lors qu’elle a rencontré son actuel nouveau compagnon Jalil Lespert.

Si tout le monde est d’accord pour dire que la veuve du taulier et son chéri forment un beau couple très amoureux, nombreux sont ceux qui pensent que la maman de Jade et Joy est bien prompte à enfoncer son ancien compagnon.

D’ailleurs jusqu’à il y a peu, Laeticia Hallyday était connue pour être une femme plutôt discrète, mais depuis peu, elle n’hésite plus à faire des confidences sur sa vie amoureuse, et ce n’est pas forcément en faveur de Pascal Balland. Peu après sa rupture avec le restaurateur, Laeticia Hallyday l’annonçait sur RTL. Sur un autre média, elle a confié que cette histoire qui est survenue un peu moins de 2 ans après la mort de son mari, était en réalité comme un pansement.

Elle a également mentionné dans un entretien, le fait que Pascal Balland se montrait irritable parfois, ne supportant pas le fait que Johnny Hallyday semble omniprésent dans leur relation. D’ailleurs le restaurateur ne se serait jamais senti à son aise à la villa Jade de Saint Barth, l’une des résidences où Laeticia Hallyday a vécu avec son mari.

Aux dernières nouvelles, Laeticia Hallyday a complètement rayé Pascal Balland de sa vie, au point de se désabonner de son compte Instagram. Notons qu’il y a encore quelques semaines, celui-ci lui souhaitait joyeux anniversaire, en lui disant ‘’je t’aime’’ par ce canal. Finalement, Pascal Balland, s’est désabonné à son tour du compte Instagram de Laeticia Hallyday.

Qu’est-ce qui a séduit Laeticia Hallyday chez Jalil Lespert ?

Au départ, Jalil Lespert est entré en contact avec la veuve du Taulier, dans le but d’écrire sur son défunt mari. Cependant, le courant est très bien passé, et cela s’est confirmé à leur première rencontre. Dès ce moment, le couple ne s’est plus vraiment quitté, puisque d’après des sources, ils n’ont pas arrêté de s’échanger des messages : « Jalil, sa poésie, sa culture, son élégance, l’emmènent à des années-lumière des infortunes de la restauration ! »

Pas d’hésitation pour la femme de 45 ans, qui a consacré toute sa vie au célèbre chanteur Johnny Hallyday. Dès son retour, elle rompt avec Pascal Balland, et décide de vivre sa nouvelle relation à fond. Elle confie à un média : « Pas question de jongler entre mensonge et faux-semblants. »

C’est ainsi que dès le lendemain de sa rupture, Laeticia Hallyday s’affiche fièrement au bras de Jalil Lespert, dans les rues de Paris. Son histoire d’amour avec l’acteur et réalisateur a ainsi commencé, et il est clair que les 2 tourtereaux n’ont pas l’intention de le vivre de façon discrète.

Notons que le couple vit déjà ensemble, puisqu’ils sont confinés dans le même appartement de toute façon. Avant le reconfinement, Laeticia Hallyday passait déjà toutes ses nuits chez son amoureux, d’après une source. Aussi, d’un côté comme l’autre, les enfants de Laeticia Hallyday et ceux de Jalil Lespert sont parfaitement au courant de la situation.

Laeticia Hallyday a bel et bien retrouvé le sourire cette fois, et si elle affirmait dans l’émission Sept à Huit sur TF1, qu’il était difficile pour elle d’aimer à nouveau, il faut croire qu’avec Jalil Lespert, c’est la preuve que l’amour ne prévient pas…