Laeticia Hallyday en soins intensifs suite à sa contamination au Covid-19 ?

Toutefois, cette pandémie ne cesse de gagner de plus en plus de terrain, avec un nombre d’infectés de plus en plus grandissant, même dans le cercle des stars.

C’est peut-être bien le cas de la célèbre Laeticia Hallyday souffrante depuis quelques jours. Est-elle atteinte du coronavirus ? La réponse dans cet article.

Laeticia Hallyday a-t-elle le coronavirus ?

Veuve de l’emblématique star mondiale de musique Johnny Hallyday et mère de deux enfants, Laeticia est mal en point. Des malaises, qu’elle commençait à ressentir depuis quelques jours, l’ont contraint à se rendre à l’hôpital.

À l’issue des résultats de ses analyses, la mère de Jade et Joy Hallyday est testée positive au coronavirus. Une bien triste nouvelle pour elle ainsi que pour sa famille.

Le Covid 19 vient une fois encore de faire une autre victime.

En effet, le Coronavirus est une maladie respiratoire grave qui depuis quelque temps plonge le monde dans un chaos sans pareil. Une maladie qui paralyse les activités économiques et qui contraint la population à des mesures de vie très difficile. Une maladie qui impacte négativement et gravement les économies nationales en amont, et en aval l’économie mondiale. Confinée chez elle à Los Angeles depuis quelques jours, elle ne s’est pas encore exprimée publiquement sur son état.

La nouvelle pandémie de Covid-19

Le coronavirus, COVID-19, est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus jamais encore identifié chez l’Homme. Elle se manifeste par une toux sèche, avec des écoulements nasaux suivis d’une très forte fièvre et de problèmes respiratoires.

Sa propagation se fait par voie respiratoire. Le virus se transmet par des gouttelettes de salives ou de sécrétions nasales lorsque la personne infectée tousse ou éternue. Alors que nul n’a encore découvert un vaccin ou un sérum pour y faire face, différentes mesures sont recommandées. Il s’agit essentiellement de :

se nettoyer fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l’eau et au savon ;

se couvrir le nez ou la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu’on tousse ou éternue ; ou de le faire dans le creux du coude ;

et se tenir à distance sécuritaire d’au moins un mètre ou trois pieds avec toute personne ayant des symptômes de rhumes banals ou d’un état grippal.

Le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 ne cesse de croître dans le monde. Toutefois, il est important de remarquer qu’une personne peut être infectée sans que l’on s’en rende compte. Puisqu’il faut un délai de quatorze jours pour que le virus se manifeste dans l’organisme. Ainsi, les autorités sanitaires recommandent de ne pas s’affoler à l’apparition des premiers signes. Elles les invitent à éviter tout contact avec le monde extérieur pendant 14 jours (autoconfinement), et si au bout de ces quelques jours les symptômes ne disparaissent pas, alors le patient doit contacter le SAMU.

La sensibilisation de Laeticia Hallyday sur le coronavirus

Lorsque le taux de contamination a commencé à grimper, le gouvernement français a annoncé des mesures restrictives et strictes de confinement. Il a ainsi invité la population au respect de ces mesures afin que le pays sorte victorieux de cette lutte. Une lutte qui pourrait être qualifiée de la bataille du siècle. Au-delà des mesures de confinement, le gouvernement a annoncé également d’autres mesures pour sauver l’économie nationale.

À l’issue de ces annonces, Laeticia a également, comme pour soutenir le gouvernement, appelé ses fans au strict respect de ces mesures. À travers ses comptes Twitter et Instagram, elle a exprimé sa compassion aux Français.

Elle précisait à ses followers que le confinement n’est pas une option, mais une nécessité, indispensable pour ralentir la propagation du virus. La mère de Joy et de Jade expliquait ainsi qu’être malade ou pas n’est pas un problème.

Le Covid 19 est l’histoire de tous. Une maladie qui se répand à l’échelle mondiale doit faire l’objet d’une attention particulière.

Suivre alors ces différentes mesures, c’est se protéger soi-même et protéger les personnes qui sont chères. Alors qu’elle-même la qualifiait de virus fatal, aujourd’hui elle est atteinte du Covid 19. Vivement que cette lutte prenne fin et que ce virus soit éradiqué.

Les personnalités ne sont pas mises de côté par le Covid-19 puisqu’elles sont également victimes de cette maladie. Il faut savoir que les décès s’accumulent aux États-Unis et Laeticia Hallyday est apparue masquée dans les rues américaines avec son chien et ses filles. Même si l’information a été démentie, les fans pensent qu’elle est malade.

Les querelles au sein de la famille Hallyday

La famille est ce qu’il y a de plus sacré. Quand l’un des membres qui la compose s’en va, la stabilité et l’union de celle-ci peuvent s’évaporer. C’est le cas de la famille de Johnny Hallyday qui après la mort du père ne cesse de connaître des déboires. Les enfants de la famille se trouvent séparés des uns des autres et le chaos semble s’installer. Si voulez savoir pourquoi, lisez donc cet article.

Une question d’héritage

La famille Hallyday malgré la mort du célèbre chanteur reste toujours sous le feu des projecteurs. Pour cause, l’ex-femme Laeticia Hallyday multiplie (un peu trop) ses apparitions dans les magazines et les grands rendez-vous. À croire qu’elle aurait déjà tourné la page du feu Johnny. Ce qui ne serait pas du goût des enfants et du public fan du chanteur. L’héritage serait également un sujet sensible qui oppose le reste des membres de la famille. Plusieurs raisons poussent donc à croire que la famille sombrait dans la discorde, et ce, avant même la mort de Monsieur Hallyday.

Néanmoins, c’est après le décès de ce dernier que la situation s’est vraiment envenimée. C’est ainsi que Joy et Jade, les filles adoptives de Johnny Hallyday n’ont pas vu leur frère, David depuis très longtemps. Il y a donc exactement plus d’une année qu’elles n’ont pas rencontré leur frère qui entre-temps était décidé à prendre sa part d’héritage.

Laura Hallyday, leur grande sœur est aussi dans le même cas. Tous étaient, pour ainsi dire écartés de l’héritage. Le grand responsable, vous le saviez peut-être déjà, c’est Laeticia, l’ex-femme. Elle est pointée du doigt, comme étant la cause de ces disputes et de cette séparation.

Pourtant, les aînés David et Laura avaient juré de veiller sur leurs sœurs, après la mort de leur père. Mais visiblement, Madame Hallyday les en empêche et s’en va vivre sa vie avec ses connaissances. On la voit très souvent active sur les réseaux sociaux avec des photos et des posts.

Joy et Jade : les vraies victimes de cette bataille

Il est vrai qu’avant sa mort, Johnny Hallyday faisait de sa famille sa priorité. Malgré ses nombreuses occupations et ses concerts, il trouvait toujours un peu de temps à passer auprès de sa famille. En effet, il tenait beaucoup à ses enfants. Il les a donc protégés dans son testament en leur léguant une belle part de son patrimoine financier et immobilier. Leur mère jusque-là les empêche cependant de jouir de cet héritage. Elle aurait souhaité calmer les hostilités qui pourraient avoir raison de leur famille si cela continuait.

En ce qui concerne les petites filles, elles optent en réalité pour la réconciliation et voudraient rentrer en contact avec leur sœur et leur frère. Toutefois, les faits ne le permettent pas. Au vu de cette situation, le public a des points de vue divergents. Les uns affirment que cet état de choses est dû au procès qui les oppose et les autres sont convaincus que cela est dû à la veuve. Il est donc difficile de faire la différence entre ces versions. La tension qui règne entre les membres de la famille fait souvent la Une des réseaux sociaux et des news. Chaque post, chaque sortie ou chaque comportement de la fratrie Hallyday et de Laeticia est du coup analysé à la loupe.

Cependant, Joy et Jade en tant que mineures, recevront leur part d’héritage quand elles seront majeures. Elles ont en effet moins de 16 ans. Cet héritage déjà la cause de toutes les querelles fera aussi beaucoup de bruit. En attendant, leur éducation est mise à mal. Johnny leur père aurait voulu qu’elles soient sa fierté sur certains plans. Toutefois, depuis sa disparition, les enfants ne prennent plus rien au sérieux et les études semblent être reléguées au second plan. Elles manquent les cours pendant une semaine, voire plus. Elles consacrent plus de temps aux soirées de gala au côté des stars ou aux évènements familiaux qui impliquent leur mère. Il peut par exemple s’agir :

de voyages,

d’anniversaires,

de pique-nique.

Cela rend alors encore plus difficile la promesse du grand frère qui s’engageait à prendre soin d’elles. Joy et Jade sont aussi très présentes sur les réseaux sociaux.

Laeticia Hallyday testée positive au COVID-19

Depuis plusieurs jours, l’opinion publique est dans un grand état de tourment et ceci est relatif de la santé de Laeticia Hallyday. En confinement à Los Angeles avec ses deux filles depuis le début de la pandémie du COVID-19, des interrogations ne cessent de se faire entendre sur le cas de Laeticia Hallyday. Son compagnon Pascal Balland est d’ailleurs monté au créneau pour parler de la santé de cette dernière. Dans cet article, nous vous apporterons un éclaircissement sur cette nouvelle choquante.

Laeticia Hallyday est-elle réellement atteinte du Coronavirus ?

Il se murmurait sur la toile en effet que la veuve de Johnny serait touchée par le coronavirus et donc placée en quarantaine avec ses deux filles Jade et Joy. C’est du moins ce qui a été titré par le magazine Oops. Manifestement agacé par ces rumeurs Pascal Balland, son nouveau compagnon met un terme aux murmures et affirme que sa douce se porte à merveille. Le compagnon de Laeticia Hallyday avait publié une photo sur son compte privé Instagram dans laquelle il montre la couverture du magazine avec comme commentaire un simple « Oup’s » qui signifiait beaucoup de choses.

Ce fut un grand soulagement pour les fans du clan Hallyday qui étaient de plus en plus préoccupés. Elle n’est donc pas souffrante et est bien confinée dans sa villa suite aux mesures prises par Donald Trump afin de ralentir la propagation du virus. D’ailleurs, la veuve de Johnny Hallyday faisait part ces derniers jours sur les réseaux sociaux du caractère dangereux du COVID-19. Cependant, elle ne se plaît pas à répandre des bruits alarmants bien qu’elle ne prenne pas le virus à la légère. Elle suggère surtout à ses abonnés à se torchonner de poésie pour traverser les malheurs du monde.

Ainsi, c’est donc sans ses merveilleux amis et sans son compagnon que la maman de Jade et de Joy a fêté ses 45 ans il y a seulement quelques jours. Favorablement, elle a pu compter sur la présence de ses précieuses filles adorées pour lui redonner le sourire et lui remonter le moral, mais également sur des dizaines de messages envoyés par ses proches. Laeticia est une femme forte. Elle a dû apprendre à relativiser pour aller de l’avant. En effet, en perdant son mari Johnny Hallyday et le père de ses deux enfants, elle a vécu un véritable enfer.

Des rebondissements sur l’héritage de Johnny Hallyday

Depuis le décès de Johnny Hallyday, son testament a été sujet de polémique et d’une guerre judiciaire entre Laeticia Hallyday et les premiers enfants de son mari. En effet, David Hallyday et Laura Smet n’acceptaient pas la décision établie par le testament de leur père Johnny. En effet, Johnny Hallyday fut grand prince selon certains, en léguant la totalité de ses biens à son épouse Laeticia Hallyday et à leurs enfants Jade et Joy. Cependant, un nouveau point sensible pourrait perturber les discussions de la justice à ce propos, Johnny Hallyday et Laeticia Hallyday avaient fait la demande pour acquérir la nationalité américaine. En outre, la justice française étant à la charge du dossier, il se peut que ce nouvel élément change les données, car le testament a été signé aux États-Unis. Toutefois, une chose qui serait sans conséquence assure les autorités de la justice française.

Laeticia Hallyday : biographie, bibliographie et filmographie

Laeticia Smet, dite Laeticia Hallyday est née le 18 mars 1975 à Béziers. C’est une personnalité médiatique française connue pour être la quatrième et dernière épouse du chanteur Johnny Hallyday. Elle est la fille de Françoise Thibaut et d’André Boudou, un ancien rugbyman et homme d’affaires. À l’âge de 13 ans, elle quitta la France pour rejoindre son père à Miami aux États-Unis, c’est une passionnée de mannequinat.

Bibliographie et Filmographie

Benjamin Locoge, La Ballade de Johnny et Laeticia, Mazarine/Fayard, 2018, 496 p.

Laurence Pieau, François Vignolle, Laeticia, la vraie histoire, Place des éditeurs, 2018, 264 p.

2006 : Jean-Philippe de Laurent Tuel : une spectatrice du karaoké (non créditée).

2017 : Rock’N’Roll de Guillaume Canet : elle-même.

Elle avait été photographiée avec un masque dans les rues américaines alors que les États-Unis affichent un record quotidien pour le nombre de décès. Donald Trump a assuré que les prochains jours seront pénibles et même horribles pour tous les habitants. Alors que 2000 personnes décèdent tous les jours sur le continent, Laeticia Hallyday serait en soins intensifs.