Laeticia Hallyday en soins intensifs à cause du Covid-19 ?

Je suis toujours aussi transportée par la beauté de cette région, les terres de mon enfance, mes racines, ici quand on prend une pause et qu'on se promène dans les villages, l'étang de thau ou sur la jetée du port de Marseillan , ou sur le port de Sete chaque coin de rue où il y a une intensité incroyable. De la poésie aussi..on se nourrit de son energie, on se régale de sa cuisine, on aime ses bruits, ses odeurs, son ambiance festive et généreuse. On rencontre tous ces gens, producteurs, chefs, marchands… mon amie d’enfance @hotellorquebleue et l’amour inconditionnel de ma maman @francoisethibaut ❤️ MERCI ❤️ #Marseillan #Sete #Agde #occitanie #backtotheroots #seeyousoon @joyyhallyday