Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : ils se sont fait faire un tatouage en commun !

De ce que disent les journaux people, entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert c’est le grand amour. Et malgré leur coup de foudre récent, les deux stars ont décidé de ne pas perdre de temps, et après avoir organisés une rencontre entre leurs enfants respectifs et un voyage en amoureux à Rome, les deux tourtereaux ont décidé de s’offrir un tatouage en commun pour graver leur amour à tout jamais.

Un coup de cœur soudain et passionné

Ah l’amour…

Juste après s’être séparée de son ancien compagnon avec qui elle avait eu quelques différents dernièrement, Laeticia Hallyday a de nouveau été surprise par l’amour. Et ce n’’est autre que Jalil Lespert qui a réveillé la flamme qui s’était éteinte dans le cœur de la veuve de Johnny.

Après une rapide prise de contact au sujet du futur tournage d’un biopic en l’honneur de l’étoile du rock, les deux stars se sont rendus compte que le courant passait plutôt bien entre eux. Ils ont donc décidé de profiter du futur passage de Laeticia dans la capitale française pour se rencontrer en chair et en os. Et une fois face à face, Laeticia et Jalil ont dû se rendre à l’évidence, un nouvel amour est né.

Très rapidement les deux amants ont même décidé de faire se rencontrer leurs familles respectives en espérant que le courant passe aussi bien entre leurs enfants.

Ni une ni deux, une fois les présentations faites, le jeune couple a décidé de s’envoler pour un long week-end romantique à Rome afin de passer du bon temps en tête à tête. Et comme l’amour donne souvent des ailes (et parfois rend légèrement aveugle), les deux tourtereaux ont décidé de graver leur récent amour dans le marbre. Ou plutôt sur la peau, avec un tatouage tout particulier…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert) le 30 Oct. 2020 à 4 :19 PDT

Un tatoo encore bien mystérieux…

Dans le numéro de Paris Match du 5 novembre 2020, on apprenait donc que les deux amoureux avaient décidé de se témoigner leur amour mutuel au travers d’un tatouage commun réalisé lors de leur escapade romantique à Rome.

C’est donc tout naturellement après seulement quelques semaines de relation passionnée que Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont décidé de se faire tatouer leurs initiales “J+L”. Une véritable déclaration digne de deux adolescents, amoureux pour la première fois.

Chacun de leur côté, les deux stars ont partagé leur escapade en Italie sur les réseaux sociaux. Le réalisateur est, quant à lui, allé, jusqu’à filmer sa visite du dimanche chez Jay Lester Tattoo, l’un des plus célèbres tatoueurs de Rome.

Cependant, Jalil n’a laissé aucun indice à sa communauté de fans quant au dessin qu’il avait choisi de réaliser pour l’occasion…

Voir cette publication sur Instagram Grazie 🔥 @jaylestertattoo Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert) le 31 Oct. 2020 à 10 :05 PDT

Certains proches du couple ont déjà déclaré avoir entrevus ledit tatoo, mais aucune photo officielle n’est encore là pour le prouver.

Jalil est actuellement en plein tournage dans la capitale italienne. On s’imagine donc qu’une photo va très certainement bientôt fuiter et enfin contenter tous les internautes curieux !

Dans le cas inverse, il faudra donc encore patienter jusqu’à ce que l’un des deux amoureux se décide enfin à rompre le silence et officialise cette preuve d’amour en commun !

En attendant, on leur souhaite de profiter des premiers mois de relation, car ce sont souvent les meilleurs !