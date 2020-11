Laeticia Hallyday : La désormais veuve de Johnny Hallyday voit la vie en rose de nouveau !

On se demande comment le réalisateur a pu réussir à lui voler son cœur.

Aujourd’hui, Laeticia Hallyday n’a d’yeux que pour un seul homme : Jalil Lespert. Alors qu’ils ont fait la connaissance l’un de l’autre il y a peu de temps, les deux célébrités n’ont plus envie de se lâcher d’un seul pouce. En effet, son histoire avec le restaurateur Pascal Balland est bel et bien terminée et il n’y a désormais que le réalisateur qui trouve grâce à ses yeux. Malgré qu’ils étaient séparés tous les deux par la distance, ils ont réussi à se rapprocher. Les internautes se demandent tout de même comment l’acteur s’y est pris pour séduire la veuve du Taulier…

De l’amour dans l’air

La plupart du temps, Laeticia Hallyday réside à Los Angeles avec ses deux filles Jade et Joy. Cependant, elle est en France depuis le début du mois d’octobre dans le but de faire une promotion d’une œuvre de son défunt mari. Il s’agit du nouveau coffret de Johnny Hallyday comportant des CD, DVD, mais aussi, et surtout des images inédites du dernier concert et du dernier road trip du rockeur. La femme de 45 ans a déjà réalisé plusieurs interviews à cet effet.

Durant son séjour, la mère de deux enfants a rendu visite au restaurateur Pascal Balland. Beaucoup croyaient que ce dernier était la raison du radieux sourire qui se dessine sur le visage de Laeticia. Cependant, le véritable but de sa visite était tout autre. En effet, la veuve du Taulier était allée le voir pour lui faire la courtoisie de rompre en personne. Si les fans de l’ancienne femme mannequin étaient étonnés par cette rupture, ce n’est pas le cas pour les membres de la famille Hallyday.

En réalité, Pascal Balland avait précédemment confié que la présence de Johnny Hallyday était encore ressentie dans leur relation. Si le restaurateur espérait qu’avec le temps les choses finiraient par s’arranger, la mère de Jade et Joy n’a aucune intention d’effacer les traces de son défunt mari de sa vie. De plus, il fallait bien qu’elle mette un terme à sa relation avec le restaurateur puisqu’elle commençait à développer des sentiments pour un autre homme. Étant entrée en contact avec Jalil Lespert pour des raisons professionnelles, la veuve du Taulier s’est rendue compte qu’elle était attirée par le réalisateur. Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette attirance est réciproque.

Jalil Lespert a tout pour lui plaire

S’il y a une chose qui a tout de suite séduit Laeticia Hallyday, c’est la passion qui anime l’acteur et réalisateur. Lorsque la femme de 45 ans s’est rendue compte qu’elle était en train de tomber sous son charme, elle n’a pas perdu de temps et Jalil Lespert ne s’est pas laissé devancer non plus, car cette attirance était mutuelle.

Pour la mère de famille, la poésie, la culture et l’élégance de l’acteur l’emmènent à des années-lumière des infortunes de la restauration. Ainsi donc, depuis qu’elle a rompu avec Pascal Balland, elle n’hésite pas à s’afficher sur les réseaux sociaux au bras de l’acteur et d’après les confidences des proches de la mère de Jade et Joy, les deux tourtereaux sont désormais inséparables.

Même s’ils ne se connaissent que depuis peu, ils ont déjà fait un pas important dans leur relation. Les deux amoureux ont fait en sorte d’organiser une rencontre afin de se présenter l’un l’autre à leurs enfants respectifs. On espère que cette belle histoire d’amour durera encore bien longtemps.