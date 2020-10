Laeticia Hallyday : la mère de Jade et Joy avec des cheveux courts ? Les fans pas convaincus !

Ceux qui suivent Laeticia Hallyday se sont certainement habitués à la voir avec sa longue chevelure blonde. Cela fait bien des années qu’elle la porte. Pourtant, on a l’impression que la mère de deux enfants est décidée à passer à autre chose. Cette photo qu’elle a postée sur son compte Instagram fait penser qu’elle a une fois de plus succombé au style des cheveux coupés courts, cette fameuse coupe que Johnny Hallyday détestait particulièrement. Si beaucoup de personnes avaient des doutes, la vue de ses cheveux sur le sol rend la vérité encore plus évidente. Peut-être a-t-elle fini par se lasser de cette longue chevelure qu’elle porte depuis des années. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un changement bien radical

C’est le dimanche 11 octobre dernier que Laeticia Hallyday a balancé une vidéo sur son compte Instagram. C’était Joy, sa fille cadette qui s’était chargée de la filmer et le fameux clip a été posté sur sa story. Ceux qui avaient vu la vidéo ont tout de suite commencé par se poser des questions. Une heure plus tard, elle posta une photo qui ne fit qu’augmenter les doutes de plus belle.

En effet, la mère de deux enfants avait pris la photo d’une touffe de cheveux blonds qui étaient éparpillés sur le sol. Elle a ensuite accompagné le cliché d’un emoji assez évocateur. C’était une paire de ciseaux. Laeticia Hallyday se serait-elle fait couper les cheveux ? Ce n’est pourtant pas le dernier détail effarant de cette publication puisqu’elle a identifié le coiffeur Marc Durand sur ce post. Pour le moment, la veuve du Taulier n’a pas encore montré sa nouvelle coupe et les fans sont bien impatients de voir le résultat.

Une coupe trop masculine selon Johnny Hallyday

Ce n’est pas la première fois que la femme de 45 ans décide de couper ses cheveux. On se souvient que le 11 décembre 2009, la mère de deux filles avait fait la couverture du magazine Elle. Pour l’occasion, Laeticia Hallyday avait opté une coiffure pixie courte. Même si ce style lui allait à merveille, ce n’était pas l’avis de celui qui fut son époux.

Le chanteur ne voulait pas que « sa femme ressemble à un mec ». Johnny la préférait avec sa longue coupe de cheveux. Malgré que le rockeur fût contre cette coupe, Laeticia ne l’entendait pas de cette oreille et est restée bien déterminée à garder ses cheveux coupés courts.

Laeticia Hallyday, bientôt en France pour la promotion d’un single inédit de Johnny !

La compagne de Pascal Balland le restaurateur est actuellement attendue en France ce 15 octobre 2020. Elle compte faire la promotion d’un tout nouveau single de son défunt mari. Deux sortes d’hommes, tel est le titre de ce single que le Taulier a enregistré avant sa mort. Cette chanson avait été retrouvée par hasard dans un disque dur trois années après son tragique décès.

Ce morceau fait partie des sessions d’enregistrement de Rester Vivant, l’avant-dernier album de Johnny Hallyday. Il avait été enregistré à Los Angeles, mais n’était pas apparu sur l’album. Une chanson à titre posthume qui est déjà très attendue par les fans du chanteur ainsi que le coffret spécial Johnny Hallyday – Son rêve américain dont la sortie est prévue pour le 23 octobre 2020.