Laeticia Hallyday : La veuve de Johnny Hallyday signe son grand retour à la télévision !

C’est en mémoire de Johnny Hallyday son défunt mari que Laeticia Hallyday a fait son retour en France. Pour promouvoir l’œuvre inédit du célèbre chanteur, la mère de deux enfants accordera plusieurs interviews et l’une d’elles a déjà été réalisée. Au cours de son échange avec Audrey Crespo-Mara du magazine Sept à huit de TF1, la femme de 45 ans a révélé plusieurs détails de ce projet qui l’a ramené en France. Plusieurs images de cet entretien ont été dévoilées sur la toile et on voit la veuve de Johnny Hallyday plus sublime que jamais. Rappelons que l’émission sera diffusée ce dimanche 18 octobre 2020.

Un retour grandiose

Ça fait déjà deux années que la veuve du Taulier ne s’était pas exprimée face à une caméra. Aujourd’hui, Laeticia Hallyday va de nouveau mettre les pieds dans ce monde délicat. Elle avait précédemment annoncé qu’elle quittait Los Angeles le 11 octobre dernier avec ses deux filles, Jade âgée de 16 ans et Joy de 12 ans. On l’avait vu apparaître dans un cliché sur les réseaux sociaux, vêtue d’une veste de couleur rouge, un pantalon évasé à la cheville. Il faut dire qu’elle a un penchant particulier pour les pantalons ‘’pattes d’éléph’’.

Malgré ses 45 ans, la veuve du Taulier sait encore se faire très belle. Elle a d’ailleurs opté récemment pour le style cheveux coupé court. Arrivée dans la capitale française le 12 octobre dernier et ne voulant pas perdre de temps, la mère de deux enfants s’est immédiatement rendue à Marnes-la-coquette dans le Hauts-de-Seine avant d’aller déposer ses affaires.

La compagne de Pascal Balland avait été accueillie par sa grand-mère, Elyette Boudou affectueusement surnommée Mamie Rock ainsi que Maryline Issartier, celle qui fut la nounou de ses deux filles et ex-compagne de son frère Grégory.

Laeticia Hallyday n’a pas fait traîner les choses. Elle a commencé sa tournée promotionnelle le lendemain de son arrivée à Paris. Le coffret inédit de Johnny Hallyday, son rêve américain qui est composé de trois CD et deux DVD sera accessible dès le 23 octobre 2020. Elle en avait d’ailleurs dévoilé quelques extraits intéressants en septembre.

Une promotion qui promet de connaître un grand succès !

La chanson dont l’extrait a été dévoilé fut révélée dans son entièreté au grand public le 9 octobre dernier. Elle avait été baptisée Deux sortes d’hommes. Un titre blues de l’album Rester vivant de Johnny Hallyday, mais qui n’avait pas été dévoilé à l’époque. L’entretien qui sera diffusé ce dimanche 18 octobre s’est déroulé à l’hôtel Costes à Paris. Cet échange va certainement attirer des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Par ailleurs, contrairement à sa dernière apparition à la télé il y a deux ans, Laeticia Hallyday ne porte plus de crucifix. On dirait bien qu’elle s’est décidée à passer à autre chose et profiter pleinement de la vie.

Toutefois, l’interview avec Sept à huit n’est pas la seule que la mère de Jade et Joy a prévue pour la promotion de l’œuvre de son défunt mari. Elle sera en France jusqu’au mois de janvier prochain et ses deux filles vont devoir suivre leurs cours à distance.