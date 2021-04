Laeticia Hallyday « malade » : cette demande complètement dingue de Johnny Hallyday pour cette émission

Il ne se passe pas une seule journée sans que l’on apprenne une nouvelle complètement dingue concernant le chanteur Johnny Hallyday ou sa compagne Laeticia Hallyday. Bien que le décès du chanteur ait perturbé les fans, ils sont encore très nombreux à s’informer sur le quotidien de la famille.

On peut encore voir notamment la fille du couple Jade Hallyday mettre le feu sur les réseaux sociaux avec des tenues qui sont souvent assez dingues, c’est le moins que l’on puisse dire…

Johnny Hallyday prêt à tout pour Laeticia, il fait une demande hors norme…

Tout le monde savait que le chanteur français Johnny Hallyday était très affectueux avec sa compagne Laeticia Hallyday dont il parlait beaucoup dans les médias. On se souvient de certaines images assez incroyables où on pouvait voir le couple plus amoureux que jamais sur des plateaux de télévision. Il y a de cela plusieurs années, on avait notamment pu voir Johnny Hallyday invité à une émission mythique suivie par des millions de personnes.

A l’époque, l’émission du Hit Machine sur M6 était très suivie, et la venue de Johnny Hallyday dans cette émission a été un vrai événement que les fans attendaient avec la plus grande impatience. En effet, le chanteur se faisait plutôt assez rare et on imagine que la production de l’émission a voulu tout faire pour accueillir celui que l’on appelle encore comme le taulier aujourd’hui.

C’est sur le plateau de l’animateur Mickaël Dos Santos de Non Stop People où l’on a pu donc voir Charly Nestor, l’animateur du Hit Machine à l’époque, que l’on a pu apprendre des nouvelles concernant le chanteur Johnny Hallyday. Et le souvenir qu’il décrit est « hallucinant et incroyable », bien que personne ne s’attendait à un tel moment…

« C’est moi qui fait à manger », un moment dont les animateurs se souviendront toujours

Animée par le couple d’animateurs mythiques Charly et Lulu sur M6, c’est avant l’émission que Johnny Hallyday a tenu à voir les deux animateurs pour faire une demande dont ils se souviendront pendant toute leur vie. En effet, alors que la venue du chanteur était très attendue, il se trouve que lorsqu’il a pu frapper à la porte des loges, ces derniers ne s’attendaient vraiment pas à un tel moment.

Le chanteur français Johnny Hallyday a tout simplement demandé aux animateurs s’il pouvait tout simplement chanter en premier dans l’émission, et la raison de sa demande à de quoi étonner. En effet, il se trouve qu’il a révélé aux animateurs du Hit Machine que sa compagne Laeticia Hallyday était malheureusement malade.

Une nouvelle terrible pour le chanteur qui était très proche d’elle, mais les animateurs ne s’attendaient pas à ce que ce dernier fasse une demande aussi dingue : il a en effet ajouté qu’il devait faire à manger pour elle aujourd’hui, et qu’il devait donc impérativement partir le plus tôt possible. Comme vous pourrez le voir dans les images de l’animateur qui a pris la parole, celui-ci est encore sous le choc.

On imagine qu’à l’heure où des couples ne font plus d’efforts l’un pour l’autre, cela a vraiment de quoi faire réfléchir quand on sait que parfois, le mal de vivre est plus que présent dans certains foyers…