Laeticia Hallyday s’est mariée en secret ? La photo choc révélée !

Plus de deux ans après le décès de son illustre mari, le chanteur Johnny Hallyday, Laeticia semble filer le parfait amour avec Pascal Balland. Le nouveau couple aurait-il franchi une nouvelle étape ?

Laeticia Boudou avait rencontré le célèbre rockeur dans un restaurant à Miami et s’était marié alors qu’elle n’avait que 21 ans. » L’idole des jeunes », de 30 ans son aîné, était littéralement tombé sous le charme de la belle jeune femme et en 1996, devant le Maire qui n’était autre à cette époque que Nicolas Sarkozy, ils se disent » oui » dans la très chic mairie de Neuilly. Un amour véritable, une passion de 20 ans, durant lesquels elle apprendra à vivre avec les vices et addictions du rockeur et sera son bras droit jusqu’à ses derniers instants.

Depuis le décès de l’artiste à la suite d’un cancer en décembre 2017, la maman de Jade et Joy, les deux belles petites filles adoptées par le couple, Laeticia restera dévastée durant de longs mois par cette perte et par le manque du grand amour de toute sa vie.

Un deuil déjà très difficile à vivre, et Laeticia Hallyday devra en plus affronter et surmonter toutes les batailles judiciaires et médiatiques, particulièrement éprouvantes pour la jeune femme. Concernant la fortune du rockeur, une longue bataille était entamée par les enfants de Johnny, Laura Smet et David Hallyday, qui revendiquent leurs parts de l’héritage. Deux ans d’un long parcours, emplis de douleurs, de souffrances et parsemés d’embûches, pour la jeune veuve de 45 ans.

Laeticia Hallyday a toujours aspiré à un avenir plus serein et paisible, comme elle l’avait annoncé elle-même sur les réseaux sociaux :

« Je choisis la paix ». Et il semblerait, aujourd’hui que ses vœux se soient enfin exaucés. Si le taulier repose en paix sur l’île de Saint Barth, selon ses propres volontés, où il adorait passer de long moments, depuis quelques mois, Laeticia, elle, semble aussi avoir retrouvé un peu de soleil et de bonheur dans sa vie si sombre et mouvementée jusqu’à présent.

En effet, c’est dans les bras de l’homme d’affaires français, Pascal Balland qu’on la retrouve depuis quelque temps, et évidemment difficile pour elle de garder le secret tant la veuve est si souvent photographiée et suivie par les médias.

Une idylle qui a démarré il y a quelques mois, et plus précisément durant l’été dernier, lorsqu’elle rencontre Pascal Balland, fils du célèbre éditeur André Balland, et, restaurateur et propriétaires prestigieux de plusieurs établissements sur Paris et sur Los Angeles. Présentés par l’intermédiaire d’amis communs, lors de leurs vacances sur l’île de Saint Barthélémy, les deux tourtereaux ne se sont plus quittés depuis ce jour. Laeticia a ainsi décidé de tourner définitivement la page, que cela plaise ou non aux fans de Johnny.

Pascal Balland, divorcé deux fois, est déjà le père de trois enfants, Max, Mathilde et Madeleine, et semble être très apprécié par les deux filles de Laeticia. Une relation qu’ils ont voulue tout d’abord garder secrète, mais plus si discrète au vu non seulement de la médiatisation de la veuve du Taulier depuis toutes ces années, mais aussi, car les deux amoureux ont décidé de ne plus se cacher.

Oui, Laeticia a donc décidé de vivre sa relation amoureuse au grand jour, et a officialisé leur couple dans les colonnes du Journal du Dimanche. « C’est une rencontre belle et inattendue. Je n’étais pas prête à envisager quoi que ce soit avec un autre homme. Ca prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd’hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence », avait-elle, alors confié.

Pascal Balland réside à Paris et Laeticia à Los Angeles, habitués à être régulièrement séparés, les jeunes amoureux se retrouvent lors de nombreuses escapades, comme nous l’avons vu par quelques clichés publiés de Marrakech en fin d’année avec chacun, leurs enfants à leur côté .

Puis ce sera à Londres que le couple se retrouvera, dans un hôtel de prestige, situé dans le très chic quartier de Mayfair, Palace dans lequel officie sa meilleure amie, la cheffe Hélène Darroze. Frontières fermées dues à la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde, aéroports en quarantaine, il est donc difficile pour les amoureux de se voir avec les milliers de kilomètres qui les séparent. Avec le déconfinement qui s’annonce, on peut être certain que la fin de l’éloignement se rapproche à grand pas.

« Loin des yeux, près du cœur » est une adaptation du proverbe sur les relations à distance, parfaitement écrit pour les deux tourtereaux. Laeticia Hallyday, confinée à Los Angeles et Pascal bloqué à Paris, c’était par l’intermédiaire de leur story instagram, que l’on pouvait retrouver de nombreux messages touchants partagés entre les deux amants. Si Laeticia semble un peu plus discrète ou timide, Pascal Balland, lui, ne cesse de lui adresser de charmants messages :

« Love you », lui avait-il d’ailleurs écrit le 18 mars dernier sur son instagram, à l’occasion de l’anniversaire de la belle blonde qui fêtait alors ses 45 ans. Le 5 avril, Laeticia postera toujours en story une photo d’un magnifique et gigantesque bouquet de fleurs, envoyé par Pascal qu’elle commentera avec un émoji d’un cœur qui bat : « Merci @pascalitoballand. Tu as égayé ma journée. Tu me manques ».

Leur histoire d’amour maintenant affichée aux yeux du grand public, Laeticia semble donc prête à franchir de nouvelles étapes avec son homme. Serait-elle prête aujourd’hui à faire le prochain pas, celui de revêtir à nouveau sa belle robe blanche pour officialiser sa relation avec le nouvel amour de sa vie ? Leur idylle qui avait débutée cet été sous le soleil de Saint-Barthélémy semble en effet promise à un bel avenir.

Le mystérieux mariage va-t-il vraiment avoir eu lieu? Laeticia Hallyday, s’est-elle réellement déjà remariée ? Rien est véritablement sûr… Cela reste actuellement une affaire à suivre… Et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des derniers rebondissements de cette aventure.

Mais si tel était le cas, comment réagiront les fans de Johnny et où ce mariage aura-t-il lieu ?

Beaucoup de questions qui restent à ce jour sans réponse.