Laeticia Hallyday : Son ancien compagnon Pascal Balland se serait-il énervé contre elle à cause de Johnny ?

Pascal Balland et Laeticia Hallyday ? Cela n’a pas duré tant que ça, puisqu’après quelques mois, c’est déjà la rupture ! La jeune femme s’est confiée dans une interview, et a évoqué à un certain moment, l’irritabilité de son ex compagnon.

Pascal Balland et Laeticia Hallyday, une histoire assez brève dans l’ombre de Johnny !

Deux ans après le décès de Johnny Hallyday, sa veuve Laeticia semblait aller mieux, au point de s’être trouvée un nouveau compagnon en la personne de Pascal Balland. La mère de Jade et Joy n’a pas hésité à officialiser sa relation et à s’afficher avec son nouveau compagnon, au grand dam de certains fans du regretté Johnny Hallyday.

Il faut savoir que les tourtereaux se sont rencontrés en 2019 sur l’île Saint-Barth. Laeticia Hallyday y allait pour se reposer avec ses filles, alors que la bataille médiatico-judiciaire qui l’opposait aux aînés de son défunt mari, Laura Smet et David Hallyday, faisait rage.

Le restaurateur parisien Pascal Balland, âgé de 49 ans, était alors en plein divorce, et s’est rendu également sur l’île paradisiaque, pour se changer les idées. Présentés par un ami commun, Laeticia Hallyday qui avait alors 44 ans et Pascal Balland, seraient tombés amoureux.

Il y a encore quelques mois, tout semblait bien aller pour le couple. Alors que Laeticia Hallyday fêtait ses 45 ans en mars de cette année, elle reçoit de nombreux messages sur ses réseaux sociaux. Parmi eux, celui de sa fille aînée Jade qui lui fait une belle déclaration d’amour, mais aussi de son compagnon qui a simplement publié une photo de Laeticia Hallyday avec la légende « Je t’aime ».

Toutefois, il faut croire que tout n’était pas si parfait, puisque c’est confirmé que Laeticia Hallyday a rompu avec Pascal Balland !

Pascal Balland irritable ? Les causes de sa rupture avec Laeticia Hallyday…

En mars dernier, il y avait des déclarations d’amour, et en automne, la situation commence à changer. Un an seulement après leur mise en couple, Laeticia Hallyday a décidé de mettre un terme à la relation d’amour qu’elle entretient avec le restaurateur parisien.

Notons que cette dernière n’a pas caché les raisons de cette rupture aux médias. La veuve du taulier a expliqué que le comportement de Pascal Balland au cours de cet été ne lui avait pas plu.

En effet, le couple s’était rendu à Saint-Barthélemy (Saint Barth). Il faut savoir que cette île où ils se sont rencontrés, est également l’endroit où est enterré le défunt mari de Laeticia Hallyday.

Celle-ci a voulu emmener Pascal Balland sur la tombe de Johnny Halliday, et il aurait « refusé de se recueillir avec elle sur la tombe. » De plus, selon Laeticia Hallyday, Pascal Balland se serait montré « irritable durant tout le séjour. » Ces nouvelles tensions au sein de leur couple, la mère de Jade et Joy n’a pas supporté.

Alors que son défunt mari est décédé depuis décembre 2017, elle serait toujours sous le choc de cette disparition. Laeticia Hallyday a confié dans l’émission Sept à Huit sur TF1 : « J’arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là… La place de Johnny est encore bien présente. On a l’impression de tromper son mari, on a l’impression qu’on ne pourra pas aimer, qu’on ne sera pas capable d’aimer à nouveau, qu’un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme. »

Pourtant, même si c’est pour un an, Laeticia Hallyday a quand même réussi à ouvrir son cœur, du moins en partie à Pascal Balland. Cette histoire qui finit, ne signifie d’ailleurs pas pour autant, que la mère de Jade et Joy a épousé le célibat. D’ailleurs, elle aurait déjà retrouvé l’amour dans les bras du réalisateur Jalil Lespert, qui n’est autre que l’ex compagnon de l’actrice Sonia Rolland… Comme ça va vite de nos jours !