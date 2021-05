Laeticia Hallyday sous le choc, cette menace incroyable à laquelle elle a dû faire face avec Johnny Hallyday

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles complètement dingues au sujet de Laeticia Hallyday, l’ancienne compagne de Johnny Hallyday. Et malheureusement, ces dernières ne sont pas toujours très bonnes à entendre. Alors que certains fans se déchirent toujours autant, on a pu entendre une déclaration assez étonnante et même incroyable d’un proche qui a pu prendre la parole en exclusivité.

En effet, un très bon ami du chanteur décédé, Marc Francelet, a décidé de tout balancer et de prendre la parole concernant son ancien ami Johnny Hallyday. Alors que tout le monde pensait que le chanteur mythique était aux petits soins avec sa compagne Laeticia Hallyday, on peut dire que les coulisses que l’on a pu entendre font vraiment froid dans le dos…

Johnny Hallyday s’occupe de Laeticia Hallyday, cette décision incroyable qu’il a pu prendre en plateau

Il y a tout juste quelques semaines maintenant, c’est un autre animateur qui avait pu prendre la parole pour pouvoir raconter une histoire complètement folle au sujet de Johnny Hallyday. Concrètement, personne n’aurait pu imaginer que cela puisse aller aussi loin pour le chanteur mythique. En effet, on a pu découvrir que Johnny Hallyday avait fait une déclaration vraiment étonnante lors de son ancien passage à la télévision au Hit Machine.

A l’époque, cette émission qui est vraiment mythique pouvait accueillir bon nombre de chanteurs et de chanteuses français et internationaux. L’animateur Charly, qui a pu prendre la parole récemment, a fait une déclaration vraiment choquante en dévoilant le jour où il a pu recevoir Johnny Hallyday sur le plateau de l’émission du Hit Machine. En effet, juste avant le début de l’émission, le chanteur mythique a demandé à parler aux deux animateurs pour leur demander une faveur.

Mais ces derniers ne s’attendaient clairement pas à ce que Johnny Hallyday leur demande une telle chose. Ils auraient pu être en mesure de penser que le chanteur français demande une chose exceptionnelle, avec une faveur en conséquence de sa personnalité. Mais il n’en est rien, et on peut dire que Johnny Hallyday a même surpris l’animateur.

Il a en effet tout simplement demandé aux animateurs s’il était possible de le faire chanter en premier, bien avant les autres chanteurs venus ce jour là, pour une raison assez particulière. En effet, il a dévoilé qu’il devait tout simplement partir pour faire à manger à sa femme Laeticia Hallyday qui était terriblement malade. Une déclaration assez jolie de la part du chanteur mythique, mais qui est toutefois à contraster avec la nouvelle que l’on a pu apprendre de la part de Marc Francelet. En effet, on peut dire que la révélation qu’il a pu faire fait froid dans le dos…

Marc Francelet balance tout sur Johnny Hallyday, cette menace au revolver qui aurait pu mal tourner…

C’est dans une interview pour le magazine Paris Match que Marc Francelet, le meilleur ami de Johnny Hallyday, a raconté la fois où le chanteur aurait pu sortir un revolver pour menacer sa compagne Laeticia Hallyday.

Lorsqu’il a reçu l’appel de son ami, Marc Francelet a cru que Johnny Hallyday avait tué quelqu’un, mais en réalité, il n’en est rien ! En effet, plus de peur que de mal, il s’agissait surtout d’une grosse dispute entre les deux protagonistes !