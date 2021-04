Laeticia Hallyday sublime avec cette tenue : un fan dévoile une ancienne photo très croustillante

Vous savez sans doute que Laeticia Hallyday a retrouvé l’amour et elle ne se cache désormais plus. En effet, elle partage sur son compte de nombreuses photos notamment avec le producteur et acteur. Elle semble avoir retrouvé la joie de vivre et le sourire alors que son quotidien a été frappé de plein fouet par la perte de son homme à savoir Johnny Hallyday. Après avoir traversé une période difficile avec des conflits familiaux, Laeticia Hallyday semble s’épanouir aux côtés de ses proches.

Une ancienne photo de Laeticia Hallyday refait surface

Sur Twitter et Instagram, vous pouvez parfois avoir de belles surprises et ce sera le cas avec cet ancien cliché. Le fan n’a pas hésité à interpeller Laeticia Hallyday sur ce site de microblogging pour lui faire part de sa trouvaille. Vous pouvez alors la découvrir avec des cheveux plaqués et une tenue qui laisse entrevoir une partie de son buste. Elle était très fine à cette époque et son sourire en disant long sur sa joie.

Laeticia Hallyday a traversé une période difficile notamment à cause de l’héritage de Johnny Hallyday puisque la famille a pu se dresser contre elle .

. Dans les colonnes de Closer, vous pouvez toutefois apprendre que Laura Smet aurait envoyé une petite pique à Laeticia Hallyday avant de supprimer son message.

Certains internautes avaient apprécié le cliché proposé, mais la fille de Johnny aurait noté : sorcière ou belle-mère ?

Les tensions semblent donc être au rendez-vous entre le clan Hallyday et Laeticia Hallyday qui souhaite toutefois apaiser la situation comme elle avait pu le préciser au cours des dernières interviews.

De tendres photos avec sa famille

Sur son compte Instagram, Laeticia Hallyday vous propose de découvrir une partie de son quotidien avec notamment ses enfants ainsi que son nouveau quotidien. Si au départ, les deux tourtereaux ont pu se cacher des caméras, ils n’hésitent plus à crier leur amour sur tous les toits et vous pourrez découvrir quelques photos ainsi que des vdéos sur le compte Instagram de l’épouse de Johnny Hallyday.

En effet, avec Jlil Espert, elle semble avoir retrouvé le bonheur alors qu’elle a traversé une période assez sombre et rythmée par les conflits familiaux. Ils forment désormais une famille avec les deux enfants adoptés par Johnny Hallyday et Laeticia Hallyday.