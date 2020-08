Laeticia Hallyday très amoureuse de Pascal Balland : elle publie des clichés très romantiques sur Instagram !

Cet été 2020 est sans conteste celui de Laeticia Hallyday. Après avoir trouvé un accord sur l’héritage du rockeur avec ses enfants David et Laura Smet, elle s’envole pour des vacances, direction l’île de Saint-Barthélemy. Un lieu qui lui est très cher. En effet, elle y possède une villa du nom de sa fille, la « villa Jade ». Elle l’avait acheté avec son défunt mari.

Un été rempli de bons moments et de photos

Bien sûr, elle n’y est pas venue toute seule. Même si ses filles, Jade et Joy sont aussi du voyage, elle ouvre ses portes pour la première fois à son amoureux, le restaurateur Pascal Balland. Il n’est pas question pour eux de résider dans la demeure principale où elle a tant de souvenir avec son mari. Leur histoire d’amour va donc se poursuivre dans une dépendance de cette propriété.

Le couple coule des jours heureux sous le soleil des caraïbes. Bien que le restaurateur refuse d’aller sur la tombe de Johnny Hallyday avec sa compagne, il participe cependant à d’autres activités dans sa vie. Il a par exemple fêté les seize ans de la jeune Jade le 3 août dernier. Il s’est aussi joint à Laeticia pour une plongée dans la mer des Caraïbes. C’était un moment riche en émotion car Laeticia avait l’habitude de faire ce genre de balades subaquatiques avec feu son mari.

D’après les photos qu’elle a publiées, il semblerait que l’amour entre la veuve et le restaurateur est au beau fixe. Ce mardi 25 août, Laeticia prend part à une sortie en mer avec ses amis, et bien sûr, Pascal était de la partie. L’heureux couple pose en face de la caméra pour les abonnés de Laeticia. Même en étant entourés d’une bande d’amis, ils avaient l’air d’être seuls au monde. Main dans la main, hanche contre hanche, Laeticia Hallyday prouve au monde entier qu’elle est amoureuse de Pascal Balland.

PHOTO – Laeticia Hallyday et Pascal Balland collés-serrés un an après leur rencontre https://t.co/S4Z49cVUmo — Danny Wilde (@DanielWilde007) August 27, 2020

Un petit topo de la vie de la veuve du célèbre Rockeur

Plus connue sous son allias Laeticia Hallyday, Laeticia Smet est née le 18 mars 1975 à Béziers. Son nom complet est Laeticia Marie Christine Boudou. Elle est la fille de Françoise Thibault et d’André Bodou ancien rugbyman. Elle grandit au Cap D’Agde avec son frère Grégory. Ses parents divorcent et elle est ensuite élevée par son arrière grand-mère. A 13 ans, Laeticia quitte la France et rejoint son père à Miami pour prendre soin de lui à cause d’une dépression.

C’est là-bas qu’elle rencontre le chanteur en mars 1995. Un an plus tard, le 25 Mars, elle épouse Johnny à Neuilly-Sur-Seine à l’âge de 21 ans. Elle devient la quatrième et dernière épouse du rockeur. Elle devient connue sous le pseudonyme de « Laeticia Hallyday ». Elle adopte deux enfants avec son mari : Jade et Joy, toutes les deux d’origine vietnamienne. L’acteur Jean Reno et Luana Belmondo sont le parrain et la marraine de Jade.

En 2005, elle est la présidente du jury de l’élection Miss France 2006. Depuis l’année 2010, Laeticia devient la manageuse de l’ombre de son mari. Elle est autodidacte et gère les affaires de son mari avec une grande poigne. Elle renouvelle les contacts de son mari en le faisant collaborer avec des chanteurs ou des musiciens plus jeunes. Elle devient à la fois le manager, la styliste, la directrice artistique, etc. de son mari. Après l’histoire du testament du chanteur qui lui aurait tout légué au détriment des deux enfants de Johnny, Laeticia est souvent critiquée comme ayant exercé une influence trop excessive sur son défunt mari.