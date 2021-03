Laeticia Hallyday est triste : son rêve se brise, elle ne pourra jamais le concrétiser

Entre Daft Punk et Laeticia Hallyday, vous cherchez sans doute le lien. Pourtant, cette actualité annonçant la séparation du groupe a eu un effet dramatique chez la veuve de Johnny Hallyday. En effet, le duo a décidé de mettre un terme à leur collaboration à travers une vidéo de plusieurs minutes. Vous comprenez alors que les Daft Punk appartiennent à l’histoire ancienne et Laeticia Hallyday ne pourra jamais assister à l’un de leurs concerts. C’était pourtant l’un de ces rêves et il vient de se briser en mille morceaux comme celui de nombreuses personnes.

Laeticia Hallyday attristée par la séparation des Daft Punk

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)



Vous ne saviez sans doute pas que Laeticia Hallyday était une adepte de ce groupe puisqu’elle se confie très rarement sur ces sujets aussi privés. Certes, vous pouvez la découvrir dans les magazines people notamment pour son nouvel amour, mais les éléments les plus privés sont souvent conservés. Dans tous les cas, Laeticia Hallyday a réalisé que son rêve était prisé et qu’il s’envole à tout jamais comme elle a pu le préciser dans ses stories.

Laeticia Hallyday révèle que son « rêve de vivre un live des Daft Punk s’envole à tout jamais » .

. Les fans ont été nombreux à partager leur tristesse puisque le groupe était mythique et il passionnait tous les profils.

Depuis plus de 20 ans, le duo proposait des titres novateurs qui se retrouvaient rapidement en tête des Charts.

Les fans qui ont eu la chance de les découvrir sur scène évoquent toujours des concerts incroyables qui méritent forcément le détour.

Vous pourrez toujours vous consoler puisque certains concerts sont disponibles sur Internet, et notamment YouTube, vous aurez des morceaux de certaines musiques jouées en live qui sont incroyables. Laeticia Hallyday pourra également se consoler avec cette méthode même si nous comprenons bien sûr son désarroi face à cette nouvelle qui peut plomber votre journée. En ce qui concerne les raisons de cette séparation, elles sont méconnues et certains ne peuvent pas adhérer à une fin de ce genre. Ils sont nombreux à penser que Daft Punk pourrait renaître sous un nouveau projet ou via des collaborations en solitaire sans le nom du duo.

Dans tous les cas, Laeticia Hallyday a raison, il sera désormais impossible de regarder un live de ces deux personnages emblématiques de la French touch.

Laeticia Hallyday peut se consoler dans les bras de Jalil Lespert

Après la perte du rockeur, il y a quelques années, Laeticia Hallyday a basculé dans un quotidien assez chaotique avec notamment des règlements de comptes avec la famille Hallyday. Aujourd’hui, tout semble être désormais calme comme elle avait pu le confier dans différentes interviews. Elle souhaite l’apaisement pour tout le monde et elle a eu l’occasion de retrouver l’amour avec Jalil Lespert. Il a sans doute été difficile pour Laeticia Hallyday d’envisager une nouvelle fois une vie à deux après la perte de son homme qui avait clairement marqué sa vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)



Si au départ, le couple avait tendance à se cacher, ils peuvent désormais vivre leur amour au grand jour, mais si des fans de Johnny n’apprécient pas cette médiatisation. Ils sont nombreux à penser que Laeticia Hallyday aurait dû rester fidèle à jamais au rockeur. D’autres sont heureux puisqu’elle a pu refaire sa vie avec un homme, ce qui sera aussi bénéfique pour ses petites filles. Vous pouvez aussi la suivre sur Instagram et c’est grâce à ce compte et notamment à la story que nous avons pu apprendre sa déception face à la séparation des Daft Punk.