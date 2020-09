Laeticia Hallyday : une belle déclaration d’amitié à Jean François Piège pour son 50e anniversaire !

Cette fois, c’est Laeticia Hallyday qui poste un message attendrissant pour l’anniversaire de Jean-François Piège.

Le 25 septembre 2020, Jean-François Piège a fêté son 50e anniversaire entouré de ses proches. Si Laeticia Hallyday n’a pu être présente au brunch d’anniversaire organisé à cet effet, elle n’a pas manqué de lui envoyer quelques mots qui lui feront certainement plaisir. C’est au sein de leur Grand Restaurants du 8e arrondissement de Paris que le couple de restaurateur a accueilli l’heureux événement. Si le chef cuisinier a reçu de nombreux messages, et des vœux de bonheur sur les réseaux sociaux, l’attention particulière de Laeticia Hallyday est l’une des plus belles. Sa tendre déclaration d’amitié lui aura fait chaud au cœur. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Des vœux de bonheur adressés par Laeticia Hallyday

La veuve de Johnny Hallyday a souhaité un joyeux anniversaire à son ami qu’elle appelle son chef préféré. Elle le désignait comme le parfait gentleman et lui témoignait toute son admiration et son amour. La mère de Jade et Joy a choisi de faire passer ce message sur sa story Instagram et a également fait un commentaire sur le compte de l’heureux du jour.

La femme de 45 ans s’est adressée à son ami avec des mots tendres en évoquant sa délicatesse, sa joie de vivre et sa gourmandise. Pour la compagne de Pascal Balland, Jean-François Piège est un homme unique et précieux qui les comble de bonheur. Ce commentaire qu’elle a partagé sur la photo du chef cuisinier a visiblement ému tous ses fans.

Une agréable surprise d’Elodie, son épouse

C’est Élodie, l’épouse de Jean François, qui a eu l’idée de lui organiser cet anniversaire le vendredi dernier. L’ambiance était festive et la bonne humeur était au rendez-vous. Au menu, il y avait du saumon Petrossian, des croissants, des pâtés en croûte et bien d’autres mets savoureux. Jean-François Piège a visiblement été gâté par son entourage.

Très touché par toutes ces attentions qui ont été portées à son endroit, le chef a publié un message sur son compte Instagram afin de remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont pensé à lui. Il insista sur sa famille, Élodie, Antoine et Pia qu’il appelle affectueusement « ses essentiels ». Le Chef cuisinier remémore également les hauts et les bas de ses 50 ans, et réaffirme toute sa joie de vivre.

Des moments difficiles pour le couple

La pandémie du coronavirus a semé beaucoup de problèmes à plusieurs niveaux de la société. Si plusieurs secteurs ont été touchés, celui de la restauration n’a pas été épargné. À l’instar de la plupart des restaurateurs français, Jean-François Piège et son épouse Élodie ont également subi les conséquences de la crise du Covid-19. On ne peut pas dire que les choses sont au beau fixe et leurs affaires battent de l’aile. Avec la distanciation sociale et les différentes mesures prises par le gouvernement, il n’était pas évident que les clients se rendent en masse dans les restaurants.

C’est donc une période particulièrement compliquée pour le restaurateur et sa femme en ce qui concerne leurs activités professionnelles. Cependant, sur le plan personnel le couple est ensemble depuis 2007 et semble vivre sur un petit nuage d’amour. Jean-François Piège et son épouse ont eu un premier enfant âgé de 5 ans nommé Antoine. C’est en juin dernier que sa petite fille Pia a vu le jour.