Laëtitia Milot se dévoile dans une tenue très hot, les internautes ont eu un gros coup de chaud !

Laëtitia prolonge ses vacances d’été et profite pour poser en maillot. Cela réchauffe aussi les coeurs au vu de la grisaille actuelle.

La célèbre actrice de Plus belle la vie a fait plaisir aux abonnés de sa page Instagram ce dimanche 20 septembre.

N’hésitez pas à la suivre sur les réseaux, ils sont souvent mis à jour. Elle partage ainsi son quotidien avec sa famille.

Laëtitia Milot toujours en vacances

Les vacances continuent pour la comédienne Laëtitia Milot qui n’a pas manqué de partager quelques moments de son bonheur avec ses fans. L’épouse de Badri Menaia partage régulièrement des photos de son quotidien.

Cette fois-ci encore elle poste un cliché où on l’aperçoit de dos et les internautes n’ont pas hésité à la complimenter.

Âgée de 40 ans, l’actrice de Plus belle la vie resplendit toujours de beauté. Elle a fait parler d’elle ces dernières années grâce à ses nombreux projets. Il faut dire qu’elle ne cesse d’enchainer les passages à la télévision via de nombreux rôles joués dans des films. En 2018, on l’a vu dans Un bébé pour Noël et Coup de foudre à Bora Bora. L’année suivante, la comédienne a joué dans Olivia et intervient également dans la série Réunions.

Laëtitia Milot qui connaît un succès incontestable dans sa carrière d’actrice sait également profiter de temps en temps. Elle partage sa vie avec Badri Menaia depuis 2007 et les deux amoureux vivent des moments inoubliables. Lors du confinement en avril, elle s’était confiée sur le bonheur qu’elle vit aux côtés de son mari lorsqu’elle déclarait « J’ai conscience de notre chance : une famille, une maison, un petit jardin… Avec Badri, on se sent privilégiés ». Cela se confirme davantage avec la photo qu’elle a partagé sur son compte Instagram car elle serait encore en vacances d’été.

Elle pose en maillot au bord d’une piscine

La comédienne souhaite encore profiter des vacances avant de reprendre le travail et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a posé sous un rayon de soleil. En plus de se détendre au maximum, c’est une occasion pour la jolie Laëtitia de se ressourcer pour sa rentrée après une période difficile de confinement causée par le coronavirus. Elle a régalé ses followers ce weekend en publiant un cliché qui la montre en maillot deux pièces. Assise au bord d’une piscine, elle a été photographiée de dos alors qu’elle profitait du temps. Cette photo n’a pas laissé ses admirateurs pantois et ces derniers n’ont pas manqué de mettre des commentaires adorables visant à louer la beauté de l’actrice de 40 ans. Elle est très appréciée sur les réseaux sociaux grâce à son jeu d’actrice.

Il faut dire que les publications de Laëtitia Milot ne passent pas inaperçues d’autant plus que cette mère de famille est suivie par plus de 595 000 d’abonnés sur Instagram. Cette photo en noir et blanc où elle aurait écrit en légende « Je profite des derniers rayons de soleil », a récolté des milliers de mentions j’aime.

En plus de sa réussite professionnelle, Laëtitia Milot aurait remporté une victoire il y a deux ans en donnant naissance à sa fille Lyanna après plusieurs années de galères face à l’endométriose. Il faut dire qu’une femme sur dix est victime de cette affection qui se manifeste principalement par des règles douloureuses et pouvant entrainer l’infertilité avec le temps. Elle compte bien profiter de sa petite famille avant de retourner au travail. Elle s’était confiée aux colonnes du magazine Paris Match quelque temps après son accouchement. Alors qu’elle souhaitait profiter des moments de son accouchement, elle avait plutôt subi une césarienne après plusieurs heures de contractions. Aujourd’hui, la comédienne est heureuse de vivre aux côtés de sa magnifique famille.