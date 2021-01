L’amour est dans la pré : Claire partage un message bouleversant pour son “étoile”, son fils décédé parti bien trop tôt !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les téléspectateurs de L’amour est dans le pré, l’émission qui est présentée par Karine Le Marchand sur M6, a de quoi faire encore parler d’elle avec de nouvelles déclarations qui vont faire pleurer les chaumières !

L’amour est dans le pré : retour sur une saison incroyable

C’est en pleine crise du coronavirus que la dernière saison de L’amour est dans le pré s’est déroulée, dans des conditions exceptionnelles mais qui n’ont pour autant pas empêché l’émission de faire un énorme carton après tant d’années de diffusion à l’antenne. Il faut dire que chaque année, le programme doit absolument tout faire pour réussir à se renouveler, et ce n’est clairement pas une tâche qui est facile ! En effet, l’émission doit avant tout son succès aux profils des différents agriculteurs mais également aux candidats qui se doivent d’avoir des caractères bien trempés si on veut se souvenir d’eux après leur passage dans l’émission.

Avec cette année une proposition de mariage qui n’aura échappé à personne, tous les téléspectateurs de l’émission et même Karine Le Marchand a eu les larmes yeux aux yeux quand elle a compris que le premier couple gay de l’émission allait enfin pouvoir s’unir aux yeux de tous. Une réaction très courageuse des deux protagonistes qui vivent désormais des jours heureux, bien loin des projecteurs de l’émission que l’on a pu voir il y a tout juste quelques semaines sur M6. Mais récemment, c’est une ancienne candidate qui a donné de ses nouvelles et qui a ému aux larmes les téléspectateurs. Il s’agit de Claire, qui a connu une épreuve très difficile qu’elle partage aujourd’hui avec tout le monde.

L’amour est dans le pré : le message bouleversant de Claire qui a perdu son enfant…

C’est en effet sur les réseaux sociaux que l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré a pris la parole sur un sujet qui n’a rien de drôle. Claire avait déjà partagé son immense joie d’être enceinte et elle avait même partagé son projet de mariage avec son homme, dont elle ne voudrait se séparer pour rien au monde. Au mois de juillet dernier, elle partageait sa plus grande joie sur les réseaux sociaux également en présentant son enfant, Mathis, qui est né à 3,6 kg.

Mais c’est avec une bien triste nouvelle que la jeune femme est revenue par la suite, c’est même ce que l’on pourrait appeler une véritable tragédie ! En effet, elle a annoncé que le petit Mathis a dû « rejoindre les anges » cet été : une annonce tragique qui a été faite dans la douleur la plus immense. Heureusement, Claire de L’amour est dans le pré a la chance de pouvoir compter sur l’amour de son mari et de son fils Mathéo, qui ont également dû être bouleversés face à cette situation incroyable.

On imagine également que tous les téléspectateurs de l’émission L’amour est dans le pré ont également dû vivre assez difficilement cette nouvelle : c’est malheureusement bien trop rare que l’on ait l’occasion de voir des couples se former et rencontrer de francs succès dans l’émission de télé-réalité, et l’histoire qui se terminait bien se voit gâchée par une bien triste nouvelle ! On ne peut qu’espérer que cette nouvelle année 2021 soit remplie de succès pour la jeune femme qui n’a pas repris la parole sur ce sujet.