« L’Amour est dans le pré » : Annie dévoile ses difficultés avec Thierry suite à leur mariage !

C’était en 2012 que les deux futurs mariés se sont rencontrés lors de l’émission. D’ailleurs, à la grande surprise des téléspectateurs, ils se marièrent à la fin de l’émission.

Des traitements difficiles de la part de la belle famille d’Annie

On les y a vus nagés dans le bonheur et très amoureux. À noter que le couple en est actuellement à huit années de mariage.

Cependant, il semble que pour Annie, il y aurait certaines difficultés à cause de la mère de Thierry. Il est à remarquer que seule la fille de Thierry semble avoir accepté Annie. La mère et les autres membres de la famille ne rendent pas la tâche facile. Celle-ci n’a toujours pas été acceptée par la belle famille. Il existe alors une certaine tension entre eux.

D’ailleurs, c’est devenu tel que les deux parties n’arrivent même plus à se parler. La situation est compliquée pour Annie, car on pourrait penser qu’elle est la cause de séparation entre Thierry et sa famille. De plus, la famille de Thierry avait toujours essayé de briser leur couple, mais en vain.

Dans ce cadre, Annie avait confié ses soucis : « C’est un peu vexant, car ils m’ont bien accueillie au départ et c’est après le mariage sans raison, sa mère et ses frères n’ont plus voulu nous parler ».

Bien évidemment, Thierry est visiblement mal à l’aise face à cette situation. Heureusement pour Annie, son mari a pris le côté de sa femme. En effet, pour lui, c’est sa femme et sa fille qui comptent le plus. Ce, même si cela déplait visiblement à sa famille.

En effet, il avait déclaré : « Le plus important, c’est ma fille, et elle considère Annie comme sa maman. Nous sommes une famille solidaire. J’aime ma femme, alors tant pis pour ma mère et mes frères ».

Retour sur la relation du couple durant l’émission

« L’Amour est dans le pré » a une certaine particularité. En effet, celle-ci arrive à réunir certains couples dans la vraie vie comme Annie et Thierry. C’était dans la saison 7 de l’émission diffusée par M6 que le couple s’est créée une certaine réputation, en touchant et en émouvant les téléspectateurs.

Thierry était doté d’une personnalité forte. Par ailleurs, il se caractérisait par sa franchise et son air naturel. Cela avait fait de lui un personnage attrayant pour les téléspectateurs.

De son côté, Annie faisait partie des personnes qui comprenaient le plus Thierry. Par ailleurs, on avait constaté que ce dernier et Annie avaient plusieurs points communs. Il faut dire qu’ils formaient ainsi le couple idéal. Enfin, le point important était qu’ils étaient très amoureux.

Lorsqu’ils se sont mariés, beaucoup de réactions de joie et de sympathie sont apparues. C’est ainsi que beaucoup de personnes les avaient considérés comme étant la référence ainsi que l’exemple quand on parlait de l’émission « L’Amour est dans le pré ». D’ailleurs, beaucoup de personnes continuent à les suivre jusqu’à maintenant.

Il est à remarquer que « L’Amour est dans le pré » en est aujourd’hui à sa 15e édition. D’ailleurs, l’émission a toujours autant de succès depuis ses débuts, au vu du nombre d’audiences. L’émission présentée par Karine Le Marchand, se caractérise par le fait d’offrir aux éleveurs et agriculteurs la possibilité de découvrir l’amour.

Comme beaucoup d’émissions, le tournage de la nouvelle édition de « L’Amour est dans le pré » avait été repoussé à cause de la pandémie de Covid-19. Il faudra ainsi patienter un peu avant de pouvoir découvrir de nouveaux couples tels qu’Annie et Thierry.