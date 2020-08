L’amour est dans le pré : Claire et Seb perdent leur enfant, les internautes sont émus face à ce drame !

Dernièrement, les choses n’ont pas été roses pour Claire et Seb. Le couple a dû faire face à la terrible disparition de leur second enfant. Une période qui est particulièrement difficile à celle qui aurait pu être maman pour la deuxième fois. Si on se souvient encore que Claire était terriblement abasourdie par ce malheur, aujourd’hui elle a l’air de s’en remettre petit à petit. Elle remercie son fiancé pour son soutien inconditionnel à travers un message qu’elle a posté sur les réseaux sociaux.

Une magnifique déclaration d’amour

C’est sur son compte Instagram que la jolie blonde a décidé de faire une déclaration à son amoureux. Elle a posté une photo de leur couple. Dans ses mots, on ressentait toute l’étendue de l’amour et de l‘affection qu’elle porte pour Seb, son fiancé. La présence de ce dernier durant cette épreuve difficile qu’elle traverse lui a certainement apporté du réconfort.

Elle décrivait son fiancé comme son plus grand amour, son ami, son amant et futur mari. On peut clairement dire que la jeune femme est bel et bien touchée par la flèche de Cupidon, tellement ses mots d’amour étaient forts. Elle lui faisait la promesse d’un amour éternel et le remerciait pour sa présence, tout en rappelant qu’il lui a permis d’avoir le petit Mathis.

Les mots de Claire ont provoqué des réactions émotives chez ses fans qui n’ont pas hésité à l’encourager et lui apporter leur soutien. Ils ont également félicité le couple d’être resté soudé malgré la dure épreuve qu’ils sont en train de traverser. Le commentaire de l’animatrice Karine Le Marchand fut particulièrement remarquable. Cette dernière s’est toujours montrée proche des participants de l’émission L’amour est dans le pré. Dans son commentaire, elle montre toute son admiration et sa tendresse au couple.

La perte de Mathis, une tragédie pour Claire et Seb

Quelques semaines plutôt, plus précisément le jeudi 9 juillet dernier, l’ancienne participante de la télé-réalité a fait une révélation choquante sur la toile. Elle annonçait qu’elle avait mis au monde un magnifique bébé prénommé Mathis. Le couple était au comble du bonheur avec l’arrivée de ce nouveau membre de la famille. Cependant, leur bonheur ne fut que de très courte durée. Ils furent frappés par un terrible drame.

Mathis, le deuxième enfant de Claire n’a pu survivre suite à certaines complications. Cette nouvelle fut terriblement bouleversante pour le couple. On comprit alors la décision de l’agricultrice de se retirer quelque temps des réseaux sociaux afin de rester avec sa famille pour se reconstruire et surmonter cette dure épreuve. La mère de Mathéo a également annoncé qu’elle serait moins présente sur les marchés et à la ferme.

Ses fans étaient très attristés pour elle

Si la disparition de Mathis est un véritable malheur pour Claire, il n’en demeure pas moins que ses fans ont également été touchés. Ces derniers étaient abasourdis à l’annonce de cette nouvelle déconcertante. Ils se sont empressés de lui envoyer plein de messages attendrissants et lui ont apporté leur soutien.

Certains lui ont souhaité beaucoup de courage et lui recommandaient de prendre du recul afin de mieux se ressourcer. D’autres n’ayant probablement plus de mots pour exprimer leur peine, se contentaient de réagir avec des émojis de tristesse. Tout ceci ne pourra certainement pas combler le vide qu’a laissé la disparition du petit Mathis, mais réconfortera quand même la jeune mère.