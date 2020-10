L’amour est dans le pré : Claudine en larmes face à Éric… elle préfère le quitter, séquence choc !

Parfois « L’amour est dans le pré » fait naître de belle histoire, parfois, cela met juste en lumière la personnalité de certains et le manque d’amour dont ils ont pu souffrir et l’affection qu’ils sont aujourd’hui incapables d’offrir…

Claudine et Éric, deux écorchés vifs de l’amour

À l’occasion des speed dating, la 1ère rencontre entre des deux participants avait ému beaucoup de monde car le chevrier de 54 ans avait clairement montré avoir été malchanceux en amour par le passé. Un mariage triste, où les effusions d’amour et d’affection sont loin d’être au rendez-vous, d’après ce grand costaud. Et on peut même penser à un soupçon de violence physique et psychologique d’après les paroles du chevrier.

Après ce triste épisode sentimental, ce grand bourru s’est donc mis en tête de trouver l’amour grâce à l’émission présentée par Karine Le Marchand. Mais ce dernier n’avait reçu qu’une seule lettre. Une seule prétendante avait voulu rencontrer le chevrier, et cela aurait pu être synonyme de tristesse ou de déception.

Pourtant rien de tout ça ! Le jour du speed dating, c’est Claudine, originaire de Pontieux, au regard et au sourire charmeur qui s’est présentée. Une Claudine qui a charmé le public, mais qui a aussi fait fondre le cœur de l’éleveur de chèvres.

Karine Lemarchand s’était même avoué avoir été bluffée par la vitesse à laquelle les choses se sont passées : “C’est le speed dating le plus rapide de l’histoire !” déclare-t-elle avec humour.

Le feeling est tellement bien passé que les deux amoureux ont même demandé à la production à avoir un peu de temps supplémentaire pour apprendre à mieux se connaître. Requête refusée, mais qui n’a fait que grimper l’émotion, et l’envie d’en voir et d’en savoir plus entre les deux tourtereaux…

Les bonnes manières au placard

Alors que le speed dating laissait présager pas mal de belles choses pas la suite, les téléspectateurs n’ont pas manqué de souligner quelques détails “préoccupant” chez Éric.

En effet, le chevrier un peu bourru n’a pas l’air d’avoir sa langue dans sa poche, et la subtilité et la délicatesse n’ont pas l’air d’être vraiment son fort ! Si on extrapole, on pourrait presque avoir l’impression qu’il ne cherche même pas à séduire sa chère prétendante… Mais qu’à cela ne tienne, Claudine a l’air d’être conquise, et c’est bien ça qui compte.

Après ce surprenant speed dating, Éric s’était montré très enthousiaste. Il avait hâte que sa Claudine vienne le visiter dans sa ferme du Sud-Ouest !

Pourtant, même si les deux amoureux avaient l’air contents de se revoir, certaines scènes ont pas mal fait grincer des dents les téléspectateurs. Ces derniers ont particulièrement été choqués par le manque de galanterie et de bonnes manières de l’éleveur qui semblent avoir totalement perdu la main en matière de séduction et avec les femmes en général…

Ça commence dès la sortie de la voiture, alors que Claudine doit porter sa grosse valise toute seule jusqu’à la maison, et ça s’est poursuivi par un déboutonnage de chemise pour montrer son ventre bien rebondi : « Tu m’as bien vu regarde-moi bien, je vais enlever ça parce que je mange comme un goret ».

Bref, la subtilité c’est pas encore ça. Mais pour les internautes, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est lorsque Éric s’est autorisé un commentaire sur le poids de Claudine.

Alors que celle-ci annonçait aimer manger des fruits, « pour sa santé et pour son look », l’éleveur lui a répondu du tac au tac : « C’est vrai que t’es un peu grosse quand même m’enfin c’est pas grave la réalité est pas mal ».

Un commentaire qui est très mal passé auprès des internautes qui se sont empressés de le fustiger sur les réseaux…

Claudine en larme

Si ces premiers jours “en couple” laissaient déjà à désirer, préparez-vous au pire, car dans les images du prochain épisode de « L’amour est dans le pré », on y voit une Claudine désarmé et en larmes face à Éric, qui encore une fois a fait tomber la chemise, et lui demande « une dernière chance » avant d’ajouter : « J’ai pas tout perdu, je me suis mal débrouillé, c’est tout. »

Si les internautes lui conseillent de partir, vite et loin, reste encore à savoir quelle sera la décision finale de la jolie Claudine. Pour le savoir, rendez-vous lundi prochain sur M6 !