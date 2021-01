L’amour est dans le pré : David et Stéphanie mettent un terme à leur relation, les fans sont tristes

Si vous aviez tendance à supporter le couple, vous avez sans doute été déçu d’apprendre que la séparation était au rendez-vous. En effet, face à Karine le Marchand, David a notamment pu revenir sur cette aventure qui ne se termine sans doute pas comme il a pu le souhaiter. En effet, le maraîcher de 50 ans ne forme plus un couple avec Stéphanie pour le plus grand malheur des adeptes de ce programme. Finalement, les couples ne sont pas toujours au rendez-vous après l’émission.

Retour sur l’aventure de David dans l’amour est dans le pré

Lors du fameux rendez-vous avec les prétendantes, David a eu l’occasion de rencontrer deux femmes, dont Stéphanie. Après quelques discussions, il a pu constater que cette dernière était à l’origine de ses sentiments et il a décidé de continuer l’aventure à ses côtés. Comme c’est le cas pour tous les couples qui ont pu participer à cette émission, les tensions sont toujours au rendez-vous et c’est assez normal.

Vous devez apprendre à vous connaître en quelques heures seulement et il y a souvent des points faibles qui ne sont pas pris en compte .

. Toutefois, lorsque les tensions prennent de l’ampleur, il est difficile d’entrevoir la suite et c’est pour cette raison que David et Stéphanie ont décidé de se séparer.

Bien sûr, il y avait sans doute des sentiments, mais ils ont pu se quitter en bons termes, ce qui reste une bonne nouvelle.

Lorsque Karine le Marchand a pu découvrir David, elle a rapidement compris qu’il était toujours célibataire.

Si de belles unions peuvent voir le jour dans cette émission, d’autres par contre se terminent assez rapidement. Pour cette édition 2020, de l’Amour est dans le pré, David a toutefois pu reconnaître qu’il s’était sans doute trompé lors de la première rencontre. Il estime que le couple s’est peut-être trompé sur toute la ligne, mais il a tout de même donné une chance à cette rencontre.

Un coup de coeur et c’est tout

Malheureusement, toutes les histoires ne se terminent pas dans la joie et la bonne humeur. Au speed-dating, il a eu l’occasion de confirmer ce coup de coeur qu’il avait pu ressentir en prenant en compte la lettre de Stéphanie. Les sentiments ont clairement pris de l’ampleur au fil des jours et il a cru à cette vie à deux. De son côté, la prétendante n’était pas aussi enthousiasmée par cette rencontre, elle ne voulait pas de « je t’aime » comme il le précise lors du bilan et elle ne souhaitait pas non plus avoir un petit mot doux comme « chérie ».

David estime qu’elle souhaitait par contre tout contrôler dans cette aventure et il a pensé que ses sentiments pourraient tout changer. Malheureusement, le participant à l’Amour est dans le pré a rapidement compris qu’il était le seul à mener le bateau dans cette aventure et que sa prétendante n’était pas aussi enthousiasmée à l’idée de continuer cette route. Il estime également que c’est « très compliqué chez elle ».

Pourtant, il y avait eu un petit début de romance, car elle avait commencé à ouvrir son coeur, mais la suite n’a pas été celle escomptée. David ne l’appelait pas assez souvent, Stéphanie était toujours à critiquer ses avis, ses faits et ses gestes, ce qui devait être très pesant. Si vous avez apprécié ce couple au sein de l’Amour est dans le pré, sachez qu’il n’est désormais plus d’actualité. David a été quelque peu touchant lors de ce bilan, car les fans du programme ont compris qu’il croyait vraiment en ce couple.